Usuarios reportan caída mundial de Facebook este martes 3 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma de Facebook registró una caída a nivel mundial este martes 3 de marzo. De acuerdo con reportes de numerosos usuarios, la red social presentó fallas que impedían iniciar sesión, actualizar el feed y compartir publicaciones.
De acuerdo con reportes de múltiples internautas, la plataforma comenzó a presentar fallas alrededor de las 3:30 de la tarde (hora de Honduras) y, hasta el momento, continúa sin funcionar con normalidad.
Los usuarios han compartido capturas de pantalla de los errores en otras plataformas digitales; algunos se quejan por la interrupción del servicio, mientras otros cuestionan si la caída es a nivel mundial.
Las fallas reportadas son diversas. Algunas personas aseguran que la red social no les permite iniciar sesión, mientras que otras indican que no pueden compartir publicaciones.
Varios usuarios también recibieron el mensaje: “Cuenta no disponible temporalmente”, lo que causó preocupación entre los internautas, quienes temían que se tratara de un problema particular con sus perfiles.
Hasta ahora, la compañía Facebook no se ha pronunciado oficialmente sobre el error; sin embargo, todo apunta a que se trata de una falla generalizada, ya que cientos de personas han reportado la misma situación.
Los usuarios esperan que en las próximas horas la empresa emita un comunicado para explicar lo ocurrido y restablecer por completo el servicio.