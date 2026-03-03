Usuarios reportan caída mundial de Facebook este martes 3 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma de Facebook registró una caída a nivel mundial este martes 3 de marzo. De acuerdo con reportes de numerosos usuarios, la red social presentó fallas que impedían iniciar sesión, actualizar el feed y compartir publicaciones.

De acuerdo con reportes de múltiples internautas, la plataforma comenzó a presentar fallas alrededor de las 3:30 de la tarde (hora de Honduras) y, hasta el momento, continúa sin funcionar con normalidad.

Los usuarios han compartido capturas de pantalla de los errores en otras plataformas digitales; algunos se quejan por la interrupción del servicio, mientras otros cuestionan si la caída es a nivel mundial.