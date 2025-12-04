Lo más buscado en Google en 2025: IA, cricket y Charlie Kirk lideran las tendencias del año

Nueva York, Estados Unidos.- Las novedades en las tecnologías de inteligencia artificial (IA), varias partidas de cricket y el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, han encabezado las búsquedas globales en Google en 2025.

Según los datos que publica el motor de búsqueda este jueves, referentes a los últimos doce meses, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra, y por el fallecido Charlie Kirk.

Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el cricket, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas 'India vs Australia' (5) y 'Asia Cup' (7), aunque también interesó el fútbol, con 'Club World Cup' (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china 'DeepSeek' (6) y el 'iPhone 17' (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10).