Billie Eilish triunfa en los Grammys 2026 y lanza duro mensaje contra el ICE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Billie Eilish conquistó este domingo el Grammy a Mejor canción del año por Wildflower y transformó el escenario en tribuna política.

"Nadie es ilegal en tierra robada. Que se joda el ICE", declaró la artista californiana desde el estrado, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La intérprete de 23 años recibió el gramófono dorado en una categoría donde competía contra figuras como el puertorriqueño Bad Bunny con "DtMF" y el rapero Kendrick Lamar junto a SZA con Luther.

El triunfo sorprendió a la industria musical y convirtió a Eilish y su hermano Finneas O'Connell, coautor del tema, en protagonistas de una de las noches más importantes de la música estadounidense.

Las palabras de Eilish resonaron en medio de la controversia que rodea los operativos migratorios implementados por la administración del presidente Donald Trump.

Las recientes redadas en Minneapolis dejaron dos manifestantes muertos tras disparos de agentes federales, eventos que han provocado protestas en varias ciudades del país.