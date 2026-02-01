Billie Eilish triunfa en los Grammys 2026 y lanza duro mensaje contra el ICE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Billie Eilish conquistó este domingo el Grammy a Mejor canción del año por Wildflower y transformó el escenario en tribuna política.
"Nadie es ilegal en tierra robada. Que se joda el ICE", declaró la artista californiana desde el estrado, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La intérprete de 23 años recibió el gramófono dorado en una categoría donde competía contra figuras como el puertorriqueño Bad Bunny con "DtMF" y el rapero Kendrick Lamar junto a SZA con Luther.
El triunfo sorprendió a la industria musical y convirtió a Eilish y su hermano Finneas O'Connell, coautor del tema, en protagonistas de una de las noches más importantes de la música estadounidense.
Las palabras de Eilish resonaron en medio de la controversia que rodea los operativos migratorios implementados por la administración del presidente Donald Trump.
Las recientes redadas en Minneapolis dejaron dos manifestantes muertos tras disparos de agentes federales, eventos que han provocado protestas en varias ciudades del país.
"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", agregó la cantante durante su intervención ante miles de asistentes y millones de televidentes.
El premio reconoce específicamente a los autores y compositores de la melodía, a diferencia del Grammy a grabación del año que honra la producción técnica y artística.
Precisamente en esta última categoría, los hermanos O'Connell aún mantienen posibilidades de obtener otro galardón con el mismo tema.
La trayectoria de Billie Eilish en los premios Grammy incluye múltiples reconocimientos desde su irrupción en la escena musical. En 2020, la californiana hizo historia al convertirse en la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales de los premios en una misma noche con su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
El discurso de agradecimiento de este domingo se suma a una lista creciente de manifestaciones políticas durante ceremonias de premiación en Hollywood.
Varias personalidades del entretenimiento han aprovechado estos espacios para pronunciarse sobre temas migratorios, derechos civiles y políticas gubernamentales que consideran injustas.
La postura antiinmigratoria del gobierno de Trump ha generado divisiones en la sociedad estadounidense. Mientras algunos sectores apoyan las medidas de control fronterizo, organizaciones de derechos humanos y artistas como Eilish denuncian lo que consideran persecución contra comunidades vulnerables.
Finneas O'Connell, quien ha trabajado como productor y compositor en prácticamente toda la discografía de su hermana, compartió el reconocimiento en silencio. El músico de 27 años ha sido pieza fundamental en el sonido característico que distingue a Billie Eilish dentro del panorama del pop contemporáneo.
La gala de los Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, continúa siendo el escenario donde la música y la realidad social estadounidense se encuentran.