Karol G, Bad Bunny y más: los artistas que deslumbraron en los Grammy 2026

Elegantes y fieles a su estilo, así lucieron algunos de los artistas más queridos durante la alfombra roja de los premios Grammy 2026.
El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny posó en la alfombra roja de la 68.ª edición de los premios Grammy este domingo. El artista lució un traje elegante, acompañado de saco y corbatín.
La actriz y cantante Demi Lovato posó durante la alfombra roja de la pre-gala de los Grammy. Lució un vestido negro, escotado, y deslumbró con su presencia.
La cantante estadounidense Becky G también posó durante la alfombra roja de la pre-gala de los Grammy, lució un vestido largo con estampado.
La bellísima Karol G no se quedó atrás. La cantante lució un vestido negro con escote en la espalda y, posteriormente, apareció con un elegante vestido plateado.
La empresaria y modelo Paris Hilton posó durante la alfombra roja de la pre-gala de los Grammy y optó por un look negro, fino y elegante.
El cantante y compositor Rauw Alejandro posó durante la alfombra roja de la pre-gala de los Grammy este sábado, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
La cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter asistió a la alfombra roja de la 68 ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California, el 1 de febrero de 2026.
El cantante colombiano J Balvin acudió a la entrega de los premios Grammy acompañado de su pareja. Ambos fueron considerados de los más elegantes del evento.
La edición 68 de los premios Grammy reunió a las figuras más importantes de la música a nivel mundial, consolidándose una vez más como uno de los eventos más esperados del año, donde no solo se reconoce el talento musical, sino también el estilo y la elegancia de los artistas en la alfombra roja.