Golden conquista el primer gramófono dorado para el K-pop en los Grammys 2026

El trío Huntr/x escribió una página inédita en la historia del K-pop. La agrupación formada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami recibió el Grammy por Golden en la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales durante la Premiere Ceremony de la edición 2026, celebrada previa a la gala televisada desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.