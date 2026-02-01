Golden conquista el primer gramófono dorado para el K-pop en los Grammys 2026

El trío Huntr/x escribió una página inédita en la historia del K-pop. La agrupación formada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami recibió el Grammy por Golden en la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales durante la Premiere Ceremony de la edición 2026, celebrada previa a la gala televisada desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
El reconocimiento llegó tras competir contra trabajos de nombres consagrados como Elton John y Nine Inch Nails.
La composición, creada para la película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", marca el primer galardón de la Academia de la Grabación estadounidense otorgado a una producción de este género musical originario de Corea del Sur.
EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24 y Teddy Park, conocido por su trabajo como productor de BLACKPINK, desarrollaron la pieza musical que ahora figura entre las obras galardonadas de 2026.
La colaboración entre el equipo coreano-estadounidense se materializó en una canción que superó las expectativas comerciales y alcanzó el aplauso de la crítica especializada.
La emoción tras el anuncio fue palpable entre los creadores. Audrey Nuna expresó el significado cultural del logro al mencionar la representación asiática en la industria musical global. "Vas a ver tres rostros coreanos.
Pensar en los niños que verán eso y que, ojalá, eso moldee su percepción sobre lo que pueden lograr en este mundo, es algo que me pone la piel de gallina", declaró la artista durante su intervención en el escenario.
La película que alberga la canción ganadora ha demostrado un rendimiento excepcional en la plataforma de streaming.
Desde su lanzamiento en junio pasado, "Las guerreras K-pop" acumuló 20.5 mil millones de minutos de visualización en Estados Unidos, según registros de Nielsen.
Esta cifra se traduce en más de 200 millones de reproducciones completas, posicionando la producción de Sony Pictures Animation como la más vista de 2025 en Netflix.
El impacto musical de la cinta trasciende el universo del streaming. Tres canciones originales de la banda sonora, entre ellas Golden, Your Idol y Soda Pop, ocuparon posiciones relevantes en el Billboard Hot 100 durante semanas consecutivas. Este desempeño comercial evidencia la aceptación del proyecto más allá del público tradicional del género coreano.
La trayectoria de Golden en la temporada de premiaciones aún continúa. La canción recibió una nominación al Oscar en la categoría de mejor canción original, ceremonia donde Huntr/x tiene previsto presentarse. Las listas de favoritos previas a la entrega ubican al tema entre los candidatos con mayores posibilidades de triunfo.