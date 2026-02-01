Sabrina Carpenter cautiva con romántico diseño en la alfombra roja de los Grammys 2026

Sabrina Carpenter recorrió la alfombra roja de los Grammys 2026 luciendo un vestido largo en tono marfil completamente bordado con aplicaciones brillantes.
La prenda, de corte ceñido en el torso y falda de volantes superpuestos en tul, transmitió una elegancia sutil que evitó cualquier exceso visual.
El diseño, firmado por Valentino, incluyó mangas que caen sobre los hombros como un velo translúcido, reforzando la estética delicada del conjunto.
El escote discreto mantuvo el equilibrio entre formalidad y femineidad, mientras que la textura de los bordados aportó profundidad sin saturar la mirada.
Carpenter complementó el vestuario con un peinado recogido bajo con capas sueltas en la parte superior que enmarcaron su rostro de manera natural.
El flequillo ligero y las mechas delanteras contrastaron con la solemnidad del vestido, añadiendo un toque contemporáneo a la propuesta.
La artista de 25 años compite esta noche en seis categorías gracias a su álbum Man's Best Friend, consolidando su posición como una de las voces emergentes más relevantes de la industria actual.
Entre las nominaciones figuran Mejor artista nuevo, Grabación del año y Álbum del año, reconocimientos que marcan un punto de inflexión en su trayectoria musical.
La 68.ª edición de los Grammy se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con inicio programado para las 7:00 de la noche, hora de Honduras.
La ceremonia reúne a las figuras más destacadas del panorama musical mundial en una gala que define las tendencias sonoras del último año.
Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con nueve menciones, incluyendo Mejor grabación del año y Mejor canción del año por "Luther", su colaboración con SZA.
El rapero de Compton también compite por Mejor álbum del año con GNX, marcando un récord histórico al conseguir que su quinto álbum de estudio consecutivo opte por el galardón principal. Ningún otro artista había alcanzado esta marca en las casi siete décadas de historia de los premios.