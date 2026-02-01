Acusan al expríncipe Andrés de trasladar a una mujer de EUA al Reino Unido con fines sexuales

El abogado Edwards cuestionó duramente la postura de la Casa Real británica. Según su criterio, permitir que Andrés se presente como un hombre sin recursos tras perderlo todo representa una estrategia contraria al supuesto interés de la monarquía por apoyar a las víctimas. "La idea es que a la Familia Real le importan las víctimas y quiere hacer lo correcto. Lo que han hecho, simplemente quitar a Andrés sus títulos y nada más, tiene el efecto claramente contrario a lo que aseguran estar haciendo", expresó el letrado.