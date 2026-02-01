  1. Inicio
Alfombra roja de los Grammy recibe a los primeros famosos de la noche

Los premios Grammy regresaron este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 15:53
1 de 10

Pat McCrory, Meg Mills, Franz Lyons, Brendan Yates y Daniel Fang de Turnstile llegan a la alfombra roja para la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy. Aquí los primeros famosos en pisar la famosa pasarela.

 Fotos: EFE.
2 de 10

Leah Coloff, Lorenza Ponce, Carla Patullo, Martha Mooke, Frederika Krier, Martha Wainwright y Tonality.
3 de 10

La artista estadounidense Alicia "Blue Eyes" Renee a su paso por la alfombra roja.
4 de 10

El cantautor estadounidense Jacob Torrey.

 JILL CONNELLY / EFE
5 de 10

Jon George, Tyrone Lindqvist y James Hunt de Rüfüs Du Sol llegan a la alfombra roja.

 JILL CONNELLY / EFE
6 de 10

El compositor estadounidense Zain Effendi.
7 de 10

Pat McCrory, Meg Mills, Franz Lyons, Brendan Yates y Daniel Fang de Turnstile.
8 de 10

Declan Mehrtens, Amy Taylor y Bryce Wilson.
9 de 10

El músico inglés Yungblud llega a la alfombra roja para la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
10 de 10

La cantante estadounidense Kehlani en la alfombra roja de los Premios Grammy.
