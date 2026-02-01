Alfombra roja de los Grammy recibe a los primeros famosos de la noche

Pat McCrory, Meg Mills, Franz Lyons, Brendan Yates y Daniel Fang de Turnstile llegan a la alfombra roja para la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy. Aquí los primeros famosos en pisar la famosa pasarela.
Leah Coloff, Lorenza Ponce, Carla Patullo, Martha Mooke, Frederika Krier, Martha Wainwright y Tonality.
La artista estadounidense Alicia "Blue Eyes" Renee a su paso por la alfombra roja.
El cantautor estadounidense Jacob Torrey.
Jon George, Tyrone Lindqvist y James Hunt de Rüfüs Du Sol llegan a la alfombra roja.
El compositor estadounidense Zain Effendi.
Declan Mehrtens, Amy Taylor y Bryce Wilson.
El músico inglés Yungblud llega a la alfombra roja para la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
La cantante estadounidense Kehlani en la alfombra roja de los Premios Grammy.