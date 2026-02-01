¿Qué le pasó a Gerardo Taracena? Actor muere sin causa confirmada

La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó: "Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística". Sin embargo, el comunicado no incluyó detalles sobre qué provocó su muerte.