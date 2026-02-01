¿Qué le pasó a Gerardo Taracena? Actor muere sin causa confirmada

El actor mexicano, reconocido por su participación en 'Apocalypto' y 'El Infierno', falleció este 31 de enero sin que sus allegados hayan revelado las circunstancias del deceso.
La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó: "Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística". Sin embargo, el comunicado no incluyó detalles sobre qué provocó su muerte.
La ausencia de información ha generado conmoción en el medio artístico. Taracena no había dado indicios públicos de padecer alguna enfermedad crónica, según señalan quienes seguían su trayectoria
El actor mantenía actividad en redes sociales, donde compartía proyectos profesionales y momentos con colegas.
Hasta el momento, la familia del intérprete ha optado por el silencio. No se han emitido declaraciones oficiales ni se ha informado sobre la fecha en que se realizarán los servicios funerarios.
Esta reserva ha alimentado la especulación, aunque colegas cercanos han preferido respetar la privacidad de sus seres queridos.
Nacido el 27 de marzo de 1970, Taracena se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Desde su debut en 1994 con 'La hija del puma', construyó una trayectoria que lo llevó de producciones nacionales a películas hollywoodenses.
Su trabajo en 'Apocalypto' (2006), dirigida por Mel Gibson, le dio proyección internacional. Interpretó a Serpiente de medianoche en esta cinta ambientada en la civilización maya. También participó en 'Man on Fire', con Denzel Washington, y 'The Mexican', junto a Brad Pitt y Julia Roberts.