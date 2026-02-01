La nieta de Snoop Dogg fallece a los 10 meses tras complicaciones por parto prematuro

Durante el embarazo, la empresaria enfrentó el síndrome HELLP, una complicación grave que afecta al sistema sanguíneo y al hígado, y que puede resultar letal sin tratamiento adecuado. Además, un diagnóstico previo de lupus había convertido su gestación en un caso de alto riesgo, según había explicado a medios estadounidenses. Cori Broadus, primogénita de Snoop Dogg y Shante Broadus, ha compartido abiertamente su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que complicó su embarazo desde el inicio.