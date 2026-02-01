La nieta de Snoop Dogg fallece a los 10 meses tras complicaciones por parto prematuro

La familia del rapero Snoop Dogg atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Codi Dreaux, la hija de Cori Broadus y su prometido Wayne Deuce.
La noticia fue confirmada el pasado sábado mediante publicaciones en Instagram Stories, donde ambos progenitores expresaron su aflicción.
"El lunes perdí el amor de mi vida. Mi Codi", escribió Broadus junto a una fotografía en blanco y negro donde sostiene a la pequeña en un entorno hospitalario. La imagen llevaba adjunto un emoji de alas de ángel.
Por su parte, Wayne Deuce compartió una imagen donde aparece abrazando a su hija: "He estado más triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará. Mi bebé".
La bebé nació el 28 de febrero de 2025 con apenas 25 semanas de gestación, tres meses antes de lo previsto. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), la menor enfrentó diversas complicaciones asociadas a su extrema prematuridad.
El pasado 6 de enero, Broadus había compartido con sus seguidores la noticia del alta hospitalaria de su hija, después de 10 meses de hospitalización.
"Ya está en casa", escribió la joven de 26 años junto a una serie de imágenes donde aparece con la pequeña. "Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de amor. Dios las escuchó todas".
Durante el embarazo, la empresaria enfrentó el síndrome HELLP, una complicación grave que afecta al sistema sanguíneo y al hígado, y que puede resultar letal sin tratamiento adecuado. Además, un diagnóstico previo de lupus había convertido su gestación en un caso de alto riesgo, según había explicado a medios estadounidenses. Cori Broadus, primogénita de Snoop Dogg y Shante Broadus, ha compartido abiertamente su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que complicó su embarazo desde el inicio.