Quiénes brillaron en la alfombra roja: los mejor vestidos de los Grammy 2026

Artistas, influencers y celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la 68 edición de los Grammy, dejando claro que la moda también es protagonista de la noche

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 21:41
1 de 12

Los Grammy fueron, además de un premio al talento, una verdadera pasarela de moda. Aquí algunos de los mejor vestidos de la gala, entre ellos la cantautora estadounidense Lainey Wilson, quien lució un sombrero negro y un vestido con un escote muy pronunciado.

 Foto: Agencia EFE
2 de 12

La hermosa cantante colombiana Karol G deslumbró con un sensual vestido plateado con transparencias. Llevó el cabello suelto y un escote pronunciado que acaparó miradas.

 Foto: Agencia EFE
3 de 12

Así lució la cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter, quien asistió a la alfombra roja de la 68.ª edición con un vestido lleno de brillo y un estilo único.

 Foto: Agencia EFE
4 de 12

Otra de las más destacadas fue la cantautora Laufey, quien eligió un vestido moderno con brillo plateado que resaltó su elegancia.

 Foto: Agencia EFE
5 de 12

La cantautora jamaicana Lila Iké llegó a la alfombra roja luciendo un vestido satinado azul, ajustado al cuerpo.

 Foto: Agencia EFE
6 de 12

La cantautora neozelandesa-surcoreana Rosé asistió a la alfombra roja con un look diferente, destacando un elegante escote en los hombros.

 Foto: Agencia EFE
7 de 12
8 de 12

La estrella estadounidense de las redes sociales Amber Scholl también se robó las miradas al llegar a la alfombra roja, donde lució espectacular con un hermoso vestido dorado.

 Foto: Agencia EFE
9 de 12

El puertorriqueño Bad Bunny vistió un traje negro con corbatín y camisa blanca, manteniéndose fiel a un estilo clásico y elegante.

 Foto: Agencia EFE
10 de 12

El músico estadounidense Corey Henry llegó a la alfombra roja de la 68.ª edición luciendo un traje oscuro con corbata azul.

 Foto: Agencia EFE
11 de 12

Cambiando el tradicional negro y azul, el artista estadounidense Darrel Walls lució un traje color crema o beige durante su paso por la alfombra roja de la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el 1 de febrero de 2026.

 Foto: Agencia EFE
12 de 12

La estrella estadounidense de las redes sociales Courtney Adanna llegó a la alfombra roja de la 68.ª edición con un look fuera de lo común: un vestido largo y brillante, acompañado de un velo en la cabeza.

 Foto: Agencia EFE
