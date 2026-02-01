Quiénes brillaron en la alfombra roja: los mejor vestidos de los Grammy 2026

Los Grammy fueron, además de un premio al talento, una verdadera pasarela de moda. Aquí algunos de los mejor vestidos de la gala, entre ellos la cantautora estadounidense Lainey Wilson, quien lució un sombrero negro y un vestido con un escote muy pronunciado.
La hermosa cantante colombiana Karol G deslumbró con un sensual vestido plateado con transparencias. Llevó el cabello suelto y un escote pronunciado que acaparó miradas.
Así lució la cantautora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter, quien asistió a la alfombra roja de la 68.ª edición con un vestido lleno de brillo y un estilo único.
Otra de las más destacadas fue la cantautora Laufey, quien eligió un vestido moderno con brillo plateado que resaltó su elegancia.
La cantautora jamaicana Lila Iké llegó a la alfombra roja luciendo un vestido satinado azul, ajustado al cuerpo.
La cantautora neozelandesa-surcoreana Rosé asistió a la alfombra roja con un look diferente, destacando un elegante escote en los hombros.
La estrella estadounidense de las redes sociales Amber Scholl también se robó las miradas al llegar a la alfombra roja, donde lució espectacular con un hermoso vestido dorado.
El puertorriqueño Bad Bunny vistió un traje negro con corbatín y camisa blanca, manteniéndose fiel a un estilo clásico y elegante.
El músico estadounidense Corey Henry llegó a la alfombra roja de la 68.ª edición luciendo un traje oscuro con corbata azul.
Cambiando el tradicional negro y azul, el artista estadounidense Darrel Walls lució un traje color crema o beige durante su paso por la alfombra roja de la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el 1 de febrero de 2026.
La estrella estadounidense de las redes sociales Courtney Adanna llegó a la alfombra roja de la 68.ª edición con un look fuera de lo común: un vestido largo y brillante, acompañado de un velo en la cabeza.