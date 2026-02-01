Olivia Dean se lleva el Grammy a mejor nuevo artista

Los Ángeles, Estados Unidos.- Olivia Dean se alzó este domingo con el Grammy a mejor nuevo artista del año y desde el escenario celebró el legado de la inmigración, recordando sus propias raíces.

"Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí sin ellos. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás. Muchísimas gracias", dijo la cantante británica, cuya abuela emigró de Guyana, tras recibir el gramófono de manos de Chappell Roan.

La cantante de 'Man I Need', que mezcla géneros como R&B, soul y pop, también competía por este galardón, uno de los cuatro más importantes de la noche, frente a Sombr, Katseye, Leon Thomas, Adison Rae, Lola Young y los puertorriqueños The Marias. Con su triunfo, Dean extiende la racha de solistas mujeres ganadoras en esta categoría, que desde 2018 ha recaído en intérpretes femeninas, con Chappell Roan como la triunfadora más reciente. El galardón es el reconocimiento definitivo que consolida la identidad pública de un intérprete.