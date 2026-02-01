Grammys 2026: Bad Bunny alza el premio a Mejor álbum del año con "Debí tirar más fotos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bad Bunny recibió este domingo el Grammy a Mejor álbum del año por "Debí tirar más fotos", convirtiéndose en el primer artista en ganar la categoría más importante de la industria musical estadounidense con un disco completamente en español. El puertorriqueño subió al escenario del Crypto.com Arena visiblemente emocionado para recibir el gramófono dorado que corona una producción discográfica elogiada por medios especializados como Rolling Stone y Pitchfork. Este triunfo llega días antes de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, previsto para el próximo domingo 8 de febrero. Durante su discurso, Benito Antonio Martínez Ocasio dedicó el galardón a "todas las personas que tuvieron que irse, dejar su tierra, su país para seguir sus sueños, a personas que han perdido a un ser querido y aún así han tenido que seguir hacia delante y continuar con mucha fuerza", expresó el artista ante miles de asistentes.

Bad Bunny agradeció a la Academia de la Grabación y envió un mensaje a su isla natal con palabras cargadas de orgullo.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100x35. Y no existe nada que no podamos lograr", afirmó el cantante, haciendo referencia a las dimensiones geográficas del archipiélago caribeño.



El artista agradeció especialmente a su madre "por parirme en Puerto Rico" y extendió su reconocimiento a generaciones anteriores de músicos latinos. "Este premio es para todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que merecen estar en esta tarima recogiendo este premio", declaró ante la audiencia que incluía a figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Justin Bieber, también nominados en la categoría principal. El álbum marca un regreso a las raíces musicales de Puerto Rico, incorporando ritmos tradicionales de la isla como la plena, la bomba y la salsa, mezclados con propuestas contemporáneas que han definido su carrera.

La producción incluye colaboraciones con artistas puertorriqueños y explora temas de nostalgia, identidad y pertenencia. Canciones como "Una velita", "DtMF" y "Nuevayol" han resonado entre millones de seguidores que ven en el artista una representación auténtica de la diáspora puertorriqueña y latinoamericana. Este Grammy llega en un momento cumbre para Bad Bunny, quien ha logrado posicionar la música urbana latina en la cima de las listas internacionales sin necesidad de cantar en inglés.