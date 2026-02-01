  1. Inicio
Grammys 2026: Ellos fueron los peor vestidos de la gala

Plumas excesivas, transparencias arriesgadas y apuestas fallidas marcaron el paso de las estrellas por la alfombra roja de los Grammys 2026. Aquí los peores looks de la noche

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 16:58
Grammys 2026: Ellos fueron los peor vestidos de la gala
1 de 15

El Crypto.com Arena de Los Ángeles recibió a las principales figuras de la industria musical para la edición 68 de los premios Grammy. Mientras algunos artistas brillaron con propuestas elegantes y bien ejecutadas, otros quedaron en la mira de estilistas y especialistas en moda por decisiones que no terminaron de convencer. A continuación, los peores looks de la gala.

 Foto: EFE
2 de 15

La modelo alemana Heidi Klum.

3 de 15

La rapera Ami.

4 de 15

La rapera estadounidense Doechii.

5 de 15

Brandon Lake.

6 de 15

Deuandra T. Brown.

7 de 15

Immanuel Wilkins.

8 de 15

El DJ francés Gesaffelstein.

9 de 15

Las artistas británicas Rhian Teasdale y Lava La Rue.

10 de 15

Chapell Roan.

11 de 15

Lachi.

12 de 15

La intérprete británica Lola Young.

13 de 15

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.

14 de 15

La artista estadounidense Addison Rae.

15 de 15

La cantautora estadounidense Candace Wakefield.

