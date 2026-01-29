  1. Inicio
Los Grammy 2026 prometen una ceremonia electrizante en Los Ángeles este 1 de febrero, con grandes nombres de la música, compitiendo por las estatuillas más codiciadas

Categorías y favoritos en los Grammys 2026

Este 2026 hay muchas sorpresas en las categorías.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los Grammys 2026 ponen el foco en las categorías que buscan reconocer con mayor precisión la diversidad de géneros y estilos en la música.

Álbum del año

Los grandes favoritos en esta categoría son: Debí tirar más fotos de Bad Bunny, GNX de Kendrick Lamar y Mayhem de Lady Gaga, tres producciones musicales que podrían marcar hitos dentro de la premiación.

Grabación del año

En esta categoría lidera Luther de Kendrick Lamar junto a SZA, considerada como una de las favoritas por su impacto artístico y comercial. También se escuentra Abracadabra de Lady Gaga, Manchild de Sabrina Carpenter y DtMF de Bad Bunny.

Canción del año

La competencia está entre Golden de Huntx que impulsa al K-pop y Luther Wildflower de Billie Eilish , además aparece DtMF de Bad Bunny.

Mejor artísta nuevo

Quienes lideran las predicciones de esta categoria son: Leon Thomas y Olivia Dean que también incluye a Katseye, Lola Young y The Marías, mostrando una gran diversidad de estilos.

Mejor álbum pop vocal

La favorita en mejor álbum pop vocal es Lady Gaga con Mayhem, seguida por Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter y SWAG de Justin Bieber.

Mejor álbum de rap

GNX de Kendrick Lamar se coloca como el principal rival frente a trabajos de Clipse y Tyler, The Creator.

Mejor álbum country tradicional

Esta es una de las nuevas categorias añadidas este 2026, creada para separar el sonido clásico del country contemporáneo y conocer las raíces del género.

Mejor portada de albúm

Esta categoría también se suma a las nuevas , reconociendo elimpacto artístico, el diseño y concepto visual de las caratula.

Con estas incorporaciones y la competencia en cada categoría los Grammys 2026 marcan una nueva era en el reconocimiento de las artes gráficas y la música.

