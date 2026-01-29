Categorías y favoritos en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los Grammys 2026 ponen el foco en las categorías que buscan reconocer con mayor precisión la diversidad de géneros y estilos en la música.

Álbum del año

Los grandes favoritos en esta categoría son: Debí tirar más fotos de Bad Bunny, GNX de Kendrick Lamar y Mayhem de Lady Gaga, tres producciones musicales que podrían marcar hitos dentro de la premiación.

Grabación del año

En esta categoría lidera Luther de Kendrick Lamar junto a SZA, considerada como una de las favoritas por su impacto artístico y comercial. También se escuentra Abracadabra de Lady Gaga, Manchild de Sabrina Carpenter y DtMF de Bad Bunny.

Canción del año

La competencia está entre Golden de Huntx que impulsa al K-pop y Luther Wildflower de Billie Eilish , además aparece DtMF de Bad Bunny.

Mejor artísta nuevo

Quienes lideran las predicciones de esta categoria son: Leon Thomas y Olivia Dean que también incluye a Katseye, Lola Young y The Marías, mostrando una gran diversidad de estilos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mejor álbum pop vocal

La favorita en mejor álbum pop vocal es Lady Gaga con Mayhem, seguida por Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter y SWAG de Justin Bieber.

Mejor álbum de rap

GNX de Kendrick Lamar se coloca como el principal rival frente a trabajos de Clipse y Tyler, The Creator.

Mejor álbum country tradicional

Esta es una de las nuevas categorias añadidas este 2026, creada para separar el sonido clásico del country contemporáneo y conocer las raíces del género.

Mejor portada de albúm

Esta categoría también se suma a las nuevas , reconociendo elimpacto artístico, el diseño y concepto visual de las caratula.