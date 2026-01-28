Justin Bieber actuará por primera vez en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a los otros artistas ya anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68º edición de estos premios, incluido álbum del año ('Swag'); mejor interpretación pop solista ('DAISIES'), mejor álbum vocal pop ('Swag') y mejor interpretación de R&B ('YUKON').