Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima

Te mostramos la última actualización del top de los jugadores más caros de Centroamérica. Honduras destaca y sorpresa con el primer lugar.
A continuación, te mostramos a los 15 futbolistas más valiosos de Centroamérica, según los valores de Transfermarkt al 15 de marzo de 2026: ¡Luis Palma da la cara por Honduras!
15. Andrés Andrade (Panamá) – LASK de Austria – 2,3 millones de dólares.
14. David Ruiz (Honduras) – Inter Miami de la MLS – 2,3 millones de dólares.
13. Joseph Rosales (Honduras) – Austin FC de la MLS – 2,3 millones de dólares.
12. César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava de Eslovaquia – 2,88 millones de dólares.
11. Brayan Gil (El Salvador) – Baltika Kaliningrad de Rusia – 3,22 millones de dólares.
10. Eduardo Guerrero (Panamá) – Dinamo de Kiev de Ucrania – 3,45 millones de dólares.
9. Alex Roldán (El Salvador) – Seattle Sounders de la MLS – 4,03 millones de dólares.
8. Josimar Alcócer (Costa Rica) – KVC Westerlo de Bélgica – 4,03 millones de dólares.
7. Patrick Sequeira (Costa Rica) – Casa PIA AC de Portugal – 4,03 millones de dólares.
6. Adalberto Carrasquilla (Panamá) – Pumas UNAM de México – 4,03 millones de dólares.
5. Luis Palma (Honduras) – Lech Poznan de Polonia – 4,02 millones de dólares.
4. José Córdoba (Panamá) – Norwich City de Inglaterra – 5,18 millones de dólares.
3. Alonso Martínez (Costa Rica) – New York City FC de la MLS – 6,9 millones de dólares.
2. Amir Murillo (Panamá) – Besiktas de Turquía – 9,2 millones de dólares.
1. Manfred Ugalde (Costa Rica) – Spartak de Moscú de Rusia – 16,1 millones de dólares.