  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima

En los últimos años los jugadores centroamericanos se han cotizado de gran manera y así queda el top

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:58
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
1 de 17

Te mostramos la última actualización del top de los jugadores más caros de Centroamérica. Honduras destaca y sorpresa con el primer lugar.

Fotos: Cortesía.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
2 de 17

A continuación, te mostramos a los 15 futbolistas más valiosos de Centroamérica, según los valores de Transfermarkt al 15 de marzo de 2026: ¡Luis Palma da la cara por Honduras!
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
3 de 17

15. Andrés Andrade (Panamá) – LASK de Austria – 2,3 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
4 de 17

14. David Ruiz (Honduras) – Inter Miami de la MLS – 2,3 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
5 de 17

13. Joseph Rosales (Honduras) – Austin FC de la MLS – 2,3 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
6 de 17

12. César Blackman (Panamá) – Slovan Bratislava de Eslovaquia – 2,88 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
7 de 17

11. Brayan Gil (El Salvador) – Baltika Kaliningrad de Rusia – 3,22 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
8 de 17

10. Eduardo Guerrero (Panamá) – Dinamo de Kiev de Ucrania – 3,45 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
9 de 17

9. Alex Roldán (El Salvador) – Seattle Sounders de la MLS – 4,03 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
10 de 17

8. Josimar Alcócer (Costa Rica) – KVC Westerlo de Bélgica – 4,03 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
11 de 17

7. Patrick Sequeira (Costa Rica) – Casa PIA AC de Portugal – 4,03 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
12 de 17

6. Adalberto Carrasquilla (Panamá) – Pumas UNAM de México – 4,03 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
13 de 17

5. Luis Palma (Honduras) – Lech Poznan de Polonia – 4,02 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
14 de 17

4. José Córdoba (Panamá) – Norwich City de Inglaterra – 5,18 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
15 de 17

3. Alonso Martínez (Costa Rica) – New York City FC de la MLS – 6,9 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
16 de 17

2. Amir Murillo (Panamá) – Besiktas de Turquía – 9,2 millones de dólares.
Jugadores más caros de Centroamérica en el 2026: Luis Palma destaca y sorpresa en la cima
17 de 17

1. Manfred Ugalde (Costa Rica) – Spartak de Moscú de Rusia – 16,1 millones de dólares.
Cargar más fotos