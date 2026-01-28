¿Listos para los Grammy 2026? Horarios, canales y los detalles de la gala

Los Ángeles.- La industria musical se prepara para la gran fiesta de la música: la edición número 68 de los Premios Grammy 2026 que se realizarán el próximo domingo 1 de febrero en Los Ángeles. ¿A qué hora y en qué canales se podrá disfrutar del evento? Aquí los detalles.
La Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció a través de sus redes sociales que el epicentro de la celebración será la icónica Crypto.com Arena, el principal recinto deportivo y de entretenimiento en Los Ángeles, California.
Los artistas más influyentes de la música se disputarán el codiciado gramófono dorado. Y para esta entrega de galardones, la conducción estará a cargo del comediante Trevor Noah, quien liderará el evento por sexta ocasión consecutiva.
Esta edición marcará un hito con la inclusión de dos nuevas categorías: Mejor álbum de country tradicional y Mejor portada de álbum, con la finalidad de honrar las raíces sonoras del country.
Hora y canales
Para los fanáticos que no quieren perderse ni un segundo de la premiación, la transmisión comenzará al filo de las 7:00 de la noche. Se estima que finalizará a las 10:30 de la noche.
Los Premios Grammy 2026 podrán seguirse en vivo a través de diversas plataformas que aseguran una cobertura total de la experiencia, desde la llegada de las estrellas hasta el último premio.
La alfombra roja, siempre cargada de moda y declaraciones impactantes, estará disponible en televisión a través de los canales TNT Latinoamérica y CBS.
La ceremonia podrá sintonizarse a través de Paramount+, HBO Max y el sitio oficial live.GRAMMY.com, permitiendo que la audiencia disfrute del espectáculo desde cualquier dispositivo móvil.