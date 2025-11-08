  1. Inicio
El detalle que dejó a Taylor Swift sin nominaciones en los Grammy 2026

Taylor Swift no figura entre los nominados a los Grammy 2026 pese a su sólida trayectoria y éxito reciente, generando sorpresa entre sus seguidores. ¿Cuál fue la razón?

  • 08 de noviembre de 2025 a las 15:48
1 de 12

Taylor Swift, una de las figuras más influyentes del panorama musical contemporáneo, quedó fuera de la lista de nominados a los Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Su ausencia en la edición número 68 del galardón ha despertado interrogantes en la industria y entre sus admiradores. ¿Qué pasó?

 Foto: Instagram | @taylorswift
2 de 12

El hecho resulta llamativo, considerando la presencia casi constante de la intérprete en las últimas premiaciones.

 Foto: Instagram | @taylorswift
3 de 12

Con una carrera marcada por récords, giras multitudinarias y un dominio sostenido en las listas internacionales, la falta de su nombre en las categorías principales ha generado un debate sobre las razones detrás de esta exclusión.

 Foto: Instagram | @taylorswift
4 de 12

De acuerdo con medios especializados, el motivo no tiene relación con su éxito ni con decisiones artísticas, sino con un aspecto técnico.

 Foto: Instagram | @taylorswift
5 de 12

The Life of a Showgirl, su más reciente álbum, fue lanzado en octubre de 2025, fuera del período de elegibilidad que la Recording Academy estableció entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

 Foto: Instagram | @taylorswift
6 de 12

Aun así, The Life of a Showgirl podría competir en la edición 2027 de los premios.

 Foto: Instagram | @taylorswift
7 de 12

Según People, la artista no descarta asistir a la próxima gala, ya sea como presentadora o invitada especial, dependiendo de su agenda y de la invitación de la Academia.

 Foto: Instagram | @taylorswift
8 de 12

Swift ha mantenido una relación continua con los Grammy, tanto como nominada como participante.

 Foto: Instagram | @taylorswift
9 de 12

En 2009, incluso sin competir, protagonizó una presentación junto a Miley Cyrus.

 Foto: Shutterstock
10 de 12

A lo largo de su trayectoria ha obtenido 14 premios Grammy y un hito sin precedentes.

 Foto: Instagram | @taylorswift
11 de 12

Y fue: ser la primera artista en conquistar cuatro veces el galardón a Álbum del año con Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

 Foto: Shutterstock
12 de 12

Una marca que consolida su legado más allá de un año sin nominaciones.

 Foto: Instagram | @taylorswift
