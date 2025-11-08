El detalle que dejó a Taylor Swift sin nominaciones en los Grammy 2026

Taylor Swift, una de las figuras más influyentes del panorama musical contemporáneo, quedó fuera de la lista de nominados a los Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Su ausencia en la edición número 68 del galardón ha despertado interrogantes en la industria y entre sus admiradores. ¿Qué pasó?