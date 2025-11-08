El detalle que dejó a Taylor Swift sin nominaciones en los Grammy 2026

Taylor Swift, una de las figuras más influyentes del panorama musical contemporáneo, quedó fuera de la lista de nominados a los Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Su ausencia en la edición número 68 del galardón ha despertado interrogantes en la industria y entre sus admiradores. ¿Qué pasó?
El hecho resulta llamativo, considerando la presencia casi constante de la intérprete en las últimas premiaciones.
Con una carrera marcada por récords, giras multitudinarias y un dominio sostenido en las listas internacionales, la falta de su nombre en las categorías principales ha generado un debate sobre las razones detrás de esta exclusión.
De acuerdo con medios especializados, el motivo no tiene relación con su éxito ni con decisiones artísticas, sino con un aspecto técnico.
The Life of a Showgirl, su más reciente álbum, fue lanzado en octubre de 2025, fuera del período de elegibilidad que la Recording Academy estableció entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.
Aun así, The Life of a Showgirl podría competir en la edición 2027 de los premios.
Según People, la artista no descarta asistir a la próxima gala, ya sea como presentadora o invitada especial, dependiendo de su agenda y de la invitación de la Academia.
Swift ha mantenido una relación continua con los Grammy, tanto como nominada como participante.
En 2009, incluso sin competir, protagonizó una presentación junto a Miley Cyrus.
A lo largo de su trayectoria ha obtenido 14 premios Grammy y un hito sin precedentes.
Y fue: ser la primera artista en conquistar cuatro veces el galardón a Álbum del año con Fearless, 1989, Folklore y Midnights.
Una marca que consolida su legado más allá de un año sin nominaciones.