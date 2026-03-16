Últimas horas con vida de Giseel Guzmán, hallada muerta en El Carrizal: ¿con quién estuvo?

Misterio tras la muerte de Darwin Said Aguilar Centeno, mejor conocida como Giseel Guzmán, miembro de la comunidad LGBTIQ+ en Tegucigalpa.
Antes de que su cuerpo fuera hallado, publicó un video en su cuenta de TikTok, donde deja pistas de cuál pudo haber sido uno de los últimos lugares que visitó.
En el video se le ve con un vestido negro y una chaqueta ocre, la misma ropa con la que fue encontrada sin vida en El Carrizal.
Actualmente TikTok muestra que el video fue publicado hace tres días. En las imágenes se le observa con una jovencita con quien ya había compartido algunas fotografías en sus redes sociales, como Facebook, por lo que se presume que sería su amiga.
Además, en el clip se observa un rótulo que dice “The Bar”, por lo que se presume que ese fue uno de los últimos lugares que visitó Giseel Guzmán.
Esto coincide con la versión de su familia, quienes tenían conocimiento de que la mujer transexual salió con unos amigos a compartir a un bar de la zona de El Ocotal.
Se presume que presentaba heridas en el cuello, ya que de manera preliminar las autoridades de la Policía Nacional de Honduras indicaron que la causa de muerte habría sido asfixia por estrangulamiento.
Según los primeros reportes, el cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento dentro del túnel que conecta hacia el bulevar Fuerzas Armadas. El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar.
El cuerpo de Giseel fue reconocido gracias a las fotografías que había publicado en redes sociales, ya que fue encontrada con la misma ropa que mostraba en sus publicaciones.
La mujer transexual, de 31 años, fue encontrada sin vida la madrugada del viernes 13 de marzo en un retorno de la colonia El Carrizal, en la salida al norte del país.