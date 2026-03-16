Zambrano anuncia comisión del Congreso para mediar en conflicto electoral de Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció este lunes -16 de marzo- que se nombrará una comisión especial para buscar una salida al conflicto político que se registra en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.

Según explicó, la comisión estará integrada por diputados que sostendrán reuniones con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de trasladarse a la isla para dialogar con los candidatos a la alcaldía de los partidos en contienda.

“Desde el Congreso vamos a nombrar una comisión de diputados para que se reúnan con las autoridades del CNE, del TJE y viaje a Islas de la Bahía a dialogar con los candidatos a alcalde de Guanaja del Partido Nacional y Partido Liberal para buscar solución del conflicto político”, manifestó Zambrano.