Zambrano anuncia comisión del Congreso para mediar en conflicto electoral de Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció este lunes -16 de marzo- que se nombrará una comisión especial para buscar una salida al conflicto político que se registra en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.
Según explicó, la comisión estará integrada por diputados que sostendrán reuniones con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de trasladarse a la isla para dialogar con los candidatos a la alcaldía de los partidos en contienda.
“Desde el Congreso vamos a nombrar una comisión de diputados para que se reúnan con las autoridades del CNE, del TJE y viaje a Islas de la Bahía a dialogar con los candidatos a alcalde de Guanaja del Partido Nacional y Partido Liberal para buscar solución del conflicto político”, manifestó Zambrano.
El parlamentario subrayó que el objetivo principal es alcanzar acuerdos que permitan devolver la tranquilidad a la población. “Haremos lo que sea necesario para que la armonía, la paz y la hermandad regresen a Guanaja”, agregó.
La crisis política en la isla se intensificó luego de que simpatizantes del Partido Liberal (PL) se tomaran las instalaciones de la alcaldía durante la repetición de las elecciones municipales.
Desde el @hn_congreso vamos a nombrar una comisión de diputados para que se reúnan con las Autoridades del @CneHonduras , del TJE y viaje a Islas de la bahía a dialogar con los candidatos a alcalde de Guanaja del @PNH_oficial y @PLHonduras para buscar solución del conflicto...— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) March 17, 2026
El proceso electoral fue ordenado por el CNE tras confirmarse un empate técnico entre los candidatos del Partido Liberal y el Partido Nacional, según el recuento realizado por el TJE.
Sin embargo, la jornada programada para el domingo 15 de marzo se vio marcada por disturbios y enfrentamientos entre simpatizantes de ambas fuerzas políticas, lo que impidió el normal desarrollo de las votaciones.
Además, se reportaron bloqueos logísticos y la ocupación de centros educativos destinados como centros de votación, situación que limitó el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio de manera libre.
Ante este escenario, la iniciativa del Congreso busca abrir canales de diálogo entre las partes involucradas y encontrar una salida consensuada a la crisis que afecta a esta comunidad insular.