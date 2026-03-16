Millonarios embargos dejarían a alcaldías sin presupuesto por hasta 30 años

En ese sentido, el nuevo presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, había solicitado al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se estableciera un límite a los embargos.En respuesta a ello, el Poder Legislativo aprobó el jueves 12 de marzo una reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-nacional-aprueba-reforma-blindar-70-transferencias-municipales-CN29710367" target="_blank">prohíbe embargos judiciales superiores al 30% de las transferencias del Gobierno central.</a>El espíritu de la ley busca proteger el 70% restante de la transferencia para que las alcaldías, especialmente las de categoría D que dependen en un 90% de estos fondos, puedan seguir operando.Para Castallanos, esta medida es necesaria por el abuso de parte de algunos jueces que determinan aplicar embargos del 100% del presupuesto municipal, afectando por completo su funcionamiento en servicio de la población que representan.Un ejemplo es la municipalidad de Choluteca, que hace una semanas sufrió otro embargo, por el valor de 27 millones de lempiras, es decir, Choluteca no gozará de transferencias durante toda esta administración.Estas situaciones son bastante graves, porque las alcaldías dejan de funcionar. Es importante recordar que detrás de cada alcalde, independientemente de su color político, hay un pueblo que deja de recibir respuesta a sus necesidades. Como consecuencia, se detienen los proyectos y disminuye el apoyo a áreas fundamentales como la educación y la salud, explicaron jefes municipales y expertos.