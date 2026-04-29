¡A ver cómo les va! Sacarán preguntas de tómbola para aspirantes del TJE y CNE

TÓMBOLA. Pues, hombre, Hilario, vuelve la tómbola al hemiciclo para la escogencia de las preguntas en las audiencias públicas. Con tal y no regresen con el bingo.

RETO. El gran reto que lanza el Tommy, seguir con la politización de los entes electorales o, por primera vez en la historia, darle la oportunidad a la sociedad civil o a los independientes, para un verdadero balance.

RUTA. Se supone que ningún hondureño bien nacido se debería oponer a esta propuesta. Sería, además, el despegue en la ruta hacia la despartidización de las JRV. ¿Qué es mejor, que siga Libre, o la despolitización?

CIERREN. Es cierto, todo hondureño -y humano- tiene su corazoncito, ya sea de la SC o independiente. Pero, de eso a poner a los mismos monos, solo que, en distinta rama, mejor cierren esos órganos.

CLAVOS. Avisa Dago Aspra que entre los cien candidatos a los entes electorales hay varios picaritos que tienen grandes clavos con el MP o demandas con el Estado, así es que, ya están sabidos.

USB. Tiene su valor Alan Alvarenga de candidatearse a los entes electorales, si en los juicios políticos quedó al descubierto que fue el cerebro de la “operación USB”, para montar el fraude. Do you remember?

OJO. Los veedores de la elección no deben ser mirones, pide Patricia Bourdeth, sino, gente que esté ojo al Cristo -con las charolas bien peladas- para que no se les vaya chancho con mazorca.

PIÑATA. En los recintos de la diosa Temis destapan otra piñata de Rebeca, y la magistrada Any Ochoa anuncia que pedirá una auditoría, para que los hechos no se repitan. Igualita a sus consuegros.

SHAKIRA. Ahora resulta que, además de la flota de más de 30 Prados blindadas que tenía asignadas, también mandó a su parentela al concierto de Shakira, con guaruras, camionetas y todos los mikis pagados.

GOLPE. A propósito de piñata, ya vieron cuánto pagaron en tiempos de Xiomara, por las benditas “reparaciones” a las presuntas “víctimas” del tal golpe. Hasta 350 mil por cabeza por una gaseada. Pregúntenle a LN.

TÓRAX. Denuncian que en el Tórax había más de 70 paracas, que solo llegaban a cobrar, y que dejaron el reloj marcador destruido, al igual que la cocina y las salas. Pero Carlita juraba que habían “recuperado” la salud.

MISA. Saludes les manda el “Supremo” a los directores de medios, luego de la misa de cuerpo presente que tuvo con el “papi”, junto a toda su prole. Suerte te dé Dios, que el saber poco te importe.