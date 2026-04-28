Comisión del Congreso asegura que sí existe manual en proceso de selección electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Especial del Congreso Nacional (CN) afirmó que el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) cuenta con un manual de procedimiento formal, en respuesta a los cuestionamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). A través de un comunicado, la comisión sostuvo que el mecanismo de evaluación “no es un proceso improvisado”, sino que se desarrolla bajo un esquema “ordenado, técnico y documentado”. Según el documento, el proceso incluye varias etapas: convocatoria pública, recepción y apertura de expedientes, verificación de requisitos e inhabilidades.

También mencionaron la subsanación en un plazo de 48 horas cuando corresponde, evaluación por fases —que contempla revisión curricular, verificaciones y audiencias públicas—, así como una matriz de evaluación técnica y la deliberación final para remitir resultados al Congreso. La comisión aseguró que todas las fases se rigen por principios de legalidad, objetividad, igualdad de trato, imparcialidad y debido proceso. “Aquí no hay arbitrariedad. Aquí hay reglas claras, aplicadas igual para todos. El que cumple, avanza. El que no, queda fuera”, señala el pronunciamiento. La aclaración se produce luego de que el CNA advirtiera, el martes 28 de abril, un vacío crítico en el proceso de selección, al indicar que no se habían hecho públicos los criterios de evaluación ni las puntuaciones asignadas a cada parámetro antes de las entrevistas a aspirantes.