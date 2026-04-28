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José Bonilla, hondureño que habría abusado de un hombre ebrio en EE UU

José Ignacio Bonilla fue capturado mientras viajaba en autobús y ahora enfrenta un proceso judicial que podría dejarlo hasta 25 años en prisión

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 16:48
José Bonilla, hondureño que habría abusado de un hombre ebrio en EE UU

Bonilla fue arrestado en Rosenberg, Texas, cuando viajaba en un autobús con destino a la frontera sur del país norteamericano.

 Foto: Cortesía

Nueva York, Estados Unidos.- Como José Ignacio Bonilla García, de 32 años, fue identificado el hondureño acusado de abuso sexual en contra de otro hombre en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

Bonilla fue arrestado en Rosenberg, Texas, cuando viajaba en un autobús con destino a la frontera sur del país norteamericano.

Autoridades de la Fiscalía del condado de Suffolk confirmaron que el hondureño está formalmente acusado por agredir sexualmente a un hombre en las afueras de un restaurante en Amityville, Nueva York.

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El informe de las autoridades revela que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y se desvaneció en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad captaron a Bonilla trasladando a la víctima inconsciente hasta la parte trasera de un contenedor de basura, donde supuestamente se habría concretado la agresión.

El informe policial también detalla que la víctima recuperó la conciencia durante el ataque, pero el ahora detenido lo habría golpeado nuevamente a puños y con un objeto de madera, por lo que volvió a quedar inconsciente, momento que habría aprovechado para huir del lugar.

Horas más tarde de la presunta agresión, un repartidor encontró a la víctima y alertó a los servicios de emergencia. Para ese momento, el hondureño ya había salido del estado a bordo de un bus con destino al sur del país.

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Luego de su captura en Texas, fue trasladado hasta Nueva York, donde compareció ante un juez.

El hondureño enfrenta cargos por violación en primer grado y agresión agravada. El tribunal de Nueva York ordenó su detención sin derecho a fianza.

Bonilla deberá presentarse nuevamente ante la corte el próximo 28 de mayo. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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