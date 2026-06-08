Familia real de Bahréin explora inversiones de hasta $2,000 millones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de inversionistas vinculados a la familia real del Reino de Bahréin llegó por primera vez a Honduras para evaluar una cartera de proyectos valorada entre 1,000 y 2,000 millones de dólares, enfocada en los sectores de salud, energía e infraestructura tecnológica. La misión internacional representa intereses relacionados con Shaikh Saud Bin Salman Bin Ali Al-Khalifa y forma parte de un proceso de acercamiento que se ha desarrollado durante más de un año y medio para atraer capital extranjero al país. Uno de los principales proyectos contempla la instalación de una planta farmacéutica que, según los inversionistas, se convertiría en la más grande de Centroamérica. La propuesta incluye una alianza con el Estado hondureño para fortalecer el abastecimiento de medicamentos y reducir costos en el sistema sanitario.

Renju Chakkappan, director ejecutivo de las corporaciones de la familia real de Bahréin, explicó que la iniciativa busca beneficiar directamente al país sin requerir inversión pública. “Queremos hacer una inversión en salud, montar la fábrica laboratorio de medicamentos más grandes de Centroamérica, tratando de hacer una alianza con el Gobierno, donde sin inversión del Gobierno se le cedan acciones para que el país tenga acceso inmediato y al menor costo posible”, detalló Chakkappan. La cartera también incluye la construcción de una refinería de petróleo en la zona de Puerto Cortés y Omoa, con capacidad para procesar alrededor de 200,000 barriles diarios de crudo, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles importados y abastecer el mercado nacional. “Es una refinería de petróleo, ya se cuenta con la licencia ambiental para la refinería de petróleo y se piensa montar una refinería para procesar 200,000 barriles diarios más o menos”, precisó el alto ejecutivo.