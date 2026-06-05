Gobierno del presidente Asfura espera una oleada de inversión extranjera en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro asesor de Promoción de Inversiones, Epaminondas Marinakys, se refirió este viernes 5 de junio al potencial del nuevo instrumento de inversión promovido por el Gobierno del presidente Nasry Asfura y adelantó expectativas por proyectos multimillonarios, con especial énfasis en el sector energético y parques industriales.
En declaraciones en Casa de Gobierno, Marinakys señaló que el país ofrece condiciones que facilitan la llegada de capital extranjero y que, además, existen señales positivas desde organismos internacionales.
El funcionario explicó que la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) genera confianza y mejora la imagen del país ante potenciales socios, lo que “es una buena señal” para atraer inversiones fuertes.
Marinakys indicó que la preocupación que condiciona la llegada de proyectos es la falta de capacidad de generación eléctrica.
En ese sentido, explicó que la solución pasa por varias vías: permitir que empresas generen su propia energía, repotenciar líneas de transmisión, acciones que, afirmó, ya están solucionadas.
“Eso nos va a dar una gran oportunidad para resolver el problema energético del país”, aseguró.
Marinakys también vinculó la estrategia de atracción de inversiones con el desarrollo de parques industriales y la atracción de empresas manufactureras.
Aludió al especial interés en compañías dedicadas a la fabricación de arneses para la industria automotriz, un rubro en el que Honduras “ha ganado muchos premios por su altísima calidad”.
Según el funcionario, hay al menos cinco empresas extranjeras decididas a instalarse en el país, lo que requerirá, no obstante, soluciones energéticas previas.
Sobre montos esperados, el ministro asesor calculó que la mayor parte de la inversión proyectada para 2026 corresponderá al sector energético, fijando como referencia una licitación de mil 500 megavatios, y ofreció una estimación orientativa.
“Si cada megavatio cuesta un millón de dólares, estamos hablando de mil 500 millones”, y añadió que, sumadas las distintas iniciativas, “esperamos que se contraten para este año inversiones cercanas a los dos mil millones de dólares”.
Respecto a la revisión y eventual entrada de empresas chinas, Marinakys apuntó que Honduras promueve la llegada de todo inversionista que aporte recursos financieros viables y que cumpla con las normas nacionales.
“Aquí nosotros no discriminamos a nadie, siempre y cuando cumplan con las normas y las leyes del país”, puntualizó.
Puntualizó que la prioridad del Gobierno es atraer “inversiones buenas, sanas, que traigan empleo digno para la mayor parte de los hondureños”.