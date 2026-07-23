Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y dónde ver la Supercopa de Honduras en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Motagua se están enfrentando por la Supercopa de Honduras. RESULTADO ACTUALIZADO: OLIMPIA 0-0 MOTAGUA. MINUTO A MINUTO: MIN. 45 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Olimpia y Motagua se van empatando el descanso en la Supercopa de Honduras. MIN. 43 - Michaell Chirinos amonestado por falta contra Padilla Discua. MIN. 41 - Tarjeta amarilla para Ósacar Padilla Discua en Motagua por falta contra Edwin Rodríguez.

MIN. 38 - Tarjeta amarilla para Nicolás Dibble en Olimpia por manotazo al rival. MIN. 29 - ¡SE SALVA MOTAGUA! Disparo peligroso de Jorge Benguché que termina mandando al tiro de esquina el portero Luis Ortíz. MIN. 26 - Motagua maneja los hilos del partido. Por el momento, el actual campeón de Liga Nacional juega mejor que Olimpia en esta Supercopa de Honduras. MIN. 24 - Alejandro Reyes sacó un disparo potente desde afuera del área, pero el esférico pasó totalmente desviado del marco melenudo. MIN. 18 - Probó Serrano con remate de larga distancia, pero el balón le cae fácil al portero Edrick Menjívar de Olimpia. MIN. 12 - Primer remate de Olimpia. Nicolás Dibble recibió pase de Edwin Rodríguez y su disparo salió desviado del marco de Motagua. MIN. 10 - Ganó de cabeza Rodrigo de Olivera en el área de Olimpia y estuvo a punto de poner a ganar a Motagua. 7:00 PM - ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Olimpia y Motagua están jugando por la Supercopa de Honduras. 6:45 PM - Por el lado de Olimpia, Espinel pondrá a prueba a sus nuevos fichajes Nicolás Dibble y Jack Jean Baptiste.

6:42 PM - Motagua ya calienta sobre el verde césped del Nacional. Jeffry Miranda es la sorpresa de su 11 titular.

6:40 PM - ASÍ SALE MOTAGUA: 22. Luis Ortíz, 35. Christopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Jhen Clever Portillo, 5. Óscar Padilla Discua, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 7. Jorge Serrano, 19. Rodrigo de Olivera y 30. Jeffry Miranda. 6:40 PM - OLIMPIA CONFIRMA SU ALINEACIÓN: 1. Édrick Menjívar, 2. Emmanuel Hernández, 3. Clinton Benett, 5. Emanuel Cuello, 8. Edwin Rodríguez, 9. Jorge Benguché, 14. Jack Jean Baptiste, 15. Kevin Güity, 18. Raúl García, 31. Nicolás Dibble, 33. Michaell Chirinos. 6: 35 PM - Olimpia llega con bajas a este partido, pero si podrá contar con sus nuevos fichajes a excepción del delantero Kilmar Peña.

6: 30 PM - Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros del fútbol hondureño.

6:00 PM - Motagua se instala en el Nacional Chelato Uclés con la mayoría de sus figuras disponibles.

5:20 PM - Motagua lo hará de azul. También el Mimado está estrenando su nueva camiseta.

5:15 PM - Olimpia saldrá de blanco para este compromiso. Cabe destacar que estarán estrenando su nueva indumentaria.

5:20 PM - La hinchada del Ciclón Azul no se queda atrás y estarán este jueves apoyando a su amado equipo.

5:15 PM - La afición de Olimpia se hace sentir y desde tempranas horas han arribado al estadio Nacional Chelato Uclés.

5:10 PM - Así luce el engramillado previo al arranque del primer clásico nacional de la temporada en el fútbol hondureño.

5:00 PM - Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa de Honduras que disputarán Olimpia y Motagua.

Previa del partido

El clásico capitalino se jugará en el estadio Nacional "Chelato Uclés" de Tegucigalpa a partir de las 7:00 de la noche, en un duelo que marcará el inicio oficial de la temporada con el primer trofeo en juego. Albos y azules lograron su clasificación a esta final tras conquistar los dos campeonatos más recientes del balompié hondureño, lo que les otorgó el derecho de disputar la Supercopa. Uno de los focos de atención estará en el arbitraje, ya que el compromiso será dirigido por el internacional Saíd Martínez, quien hace apenas unos días representó a Honduras en la Copa del Mundo de 2026. El juez fue elegido para impartir justicia en este esperado enfrentamiento. Olimpia llega a la cita con importantes cambios en su plantilla. El técnico Eduardo Espinel contará con los nuevos fichajes Imanol Enríquez, Jainer Bermúdez, Cristian Canales, Emanuel Cuello, Kilmar Peña, Jack Baptiste y el uruguayo Nicolás Dibble, incorporaciones con las que el club pretende reforzar cada una de sus líneas. Al mismo tiempo, el conjunto merengue renovó su plantel tras despedirse en la fase triangular del Torneo Clausura 2026. Entre las bajas figuran Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Carlos "Mango" Sánchez, Facundo Queiroz y Santiago Ramírez. También dejaron la institución Jerry Bengtson, máximo goleador histórico del club, y José Mario Pinto, quien se marchó al Sporting FC de Costa Rica tras finalizar su contrato. Durante la pretemporada, Olimpia ha trabajado intensamente con el objetivo de arrancar el semestre levantando un nuevo título. Motagua, por su parte, encara el compromiso con un panorama diferente. Después de conquistar su vigésimo campeonato de Liga Nacional, el entrenador Javier López decidió conservar la mayor parte del plantel campeón, apostando por la continuidad del grupo que superó a Marathón en la final definida desde el punto penal. Sin embargo, el estratega no podrá contar con Jeffrey Macías, quien presenta una lesión en el menisco, ni con Ricky Zapata, afectado por problemas en uno de sus tobillos. En cuanto a las incorporaciones, el vigente campeón reforzó su equipo con el mexicano Jesús Bátiz, procedente del Sporting San José de Costa Rica; el ítalo-hondureño Valerio Marinacci, exjugador del Enna Calcio; Jeffry Miranda, quien llegó desde Génesis; y el delantero costarricense Jonathan Moya, con experiencia en Alajuelense y Saprissa. Entre las salidas confirmadas del conjunto azul destacan Marcelo Santos, Carlos Meléndez, Carlos "Zapatilla" Mejía, Jhon Cléber Oliveira y Luis Meléndez, quienes ya no forman parte del plantel para la nueva campaña.

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