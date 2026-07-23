Cortes de energía programados para este viernes 24 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas del servicio eléctrico para este viernes 24 de julio como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo que realiza en distintos circuitos de distribución del país. De acuerdo con el calendario oficial, los cortes se desarrollarán en diferentes horarios y abarcarán sectores de los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Cortés, Francisco Morazán y Olancho, por lo que cientos de abonados permanecerán temporalmente sin el suministro eléctrico. La estatal explicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura de distribución y mejorar la estabilidad del servicio, por lo que recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que se ejecutarán los trabajos.

Cortes de energía programados



Municipios de Santa Bárbara (8:30 A.M. - 2:30 P.M.)

San Nicolás, Nueva Jalapa, El Aguacatillo, Nueva Celilac, Agua Buena, Los Linderos, San Antonio del Monte, El Resumidero, Los Planes, San Bartolo, Pinabetal, Berlín, Atima, Lempa, Nueva Victoria, Valle de la Cruz, San Jerónimo, Los Pinos, San Pedrito y Generadora Pencaligüe.

Municipios de Ocotepeque (8:30 A.M. - 4:30 P.M.)

Municipio de Sinuapa: casco urbano de Sinuapa. Municipio de Ocotepeque: casco urbano de Ocotepeque y las aldeas Antigua Ocotepeque, El Barrial, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, San Miguel, Los Planes, Aduana El Poy, Cayaguanca, Santa Lucía, Las Marías, El Salitre, La Comunidad y los caseríos cercanos.

Puerto Cortés, Cortés (8:45 A.M. - 2:45 P.M.)

Puerto Cortés, sector hotelero y playas municipales, Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, Gasolinera UNO, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, barrio Río Mar y barrio Cieneguita.

Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 A.M. - 3:00 P.M.)

Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, colonia La Era Oriental, Cementerio Amor Eterno, repetidoras H.R.V.C., transmisores de Radio América, colonia San Miguel, colonia Izaguirre, colonia 30 de Noviembre, colonia Sempé, barrio La Lomita, colonia Aurora, colonia La Sosa, Altos de La Sosa, colonia La Trinidad, colonia Estados Unidos, parte de colonia El Sitio, Macris School, colonia La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 A.M. - 4:00 P.M.)

Parte de Altos de Toncontín, Santos Industria, residencial Concepción, residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, Planta Potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, residenciales Las Margaritas y María Mercedes, aldea La Concepción, represa La Concepción, Lodo Prieto, parte de la colonia Rafael Leonardo Callejas, Carrizal #1, colonia Santa Isabel, colonia Villa Franca, colonia Buenas Nuevas, colonia Brasilia, El Durazno, San José de Soroguara, AquaSplash, El Lolo, plantel Aguazul y zonas aledañas.

Olancho (9:00 A.M. - 3:00 P.M.)

La Laguna, Las Marías, hacienda Cachital, hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, hacienda Las Flores, hacienda Guevara, aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, campamento Patuca III, Las Colinas, hacienda El Tarro, La Libertad, Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de Río Blanco y, en Catacamas, Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.

Sectores de Francisco Morazán (9:00 A.M. - 11:00 A.M.)