Diputados del Parlacen ahora rendirán cuentas en el Congreso Nacional tras firma de convenio

​​Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras y el Parlamento Centroamericano (Parlacen) formalizaron este jueves un convenio de cooperación interinstitucional orientado a establecer un mecanismo directo de fiscalización, coordinación legislativa y transparencia sobre el trabajo que ejercen los diputados hondureños en el foro regional.

​La firma del acuerdo fue realizado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la titular del Parlacen, la guatemalteca Karla Gutiérrez, contando con la participación del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, Rashid Mejía, designado como enlace para supervisar la ejecución de las cláusulas acordadas.

​La medida responde a los continuos cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos en torno al rol operativo y la escasa visibilidad de los representantes hondureños en el organismo con sede en Guatemala, situación que ha generado debates sobre la efectividad de sus funciones.