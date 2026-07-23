¿Encargo? Un hombre habría disparado y otro vigilado para matar a Milton Rápalo

Hombres armados llegaron hasta el carwash de Milton Rápalo para atacarlo a balazos en un centro comercial de San Pedro Sula. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta, esto es lo que se conoce sobre su crimen.
El ataque se registró alrededor de las 4:00 de la tarde del lunes, cuando individuos llegaron hasta el establecimiento donde se encontraba el empresario, ubicado en un centro comercial.
Según los primeros reportes, el sospechoso ingresó al lugar y disparó en varias ocasiones contra el empresario. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.
Equipos de investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) iniciaron las diligencias para determinar quiénes participaron y cuál fue el motivo del ataque.
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, confirmó que se asignó un fiscal para dirigir las investigaciones junto con agentes de la ATIC. Explicó que las primeras acciones están orientadas a recopilar elementos que permitan identificar a los responsables del crimen.
"El fiscal que dirige técnicas jurídicamente a la investigación en este momento está centrado en efectuar una inspección en el sitio del crimen, verificar si hay instaladas cámaras de seguridad, decomisar algunos elementos, así como también toma de declaración al personal que estaba a esa hora de turno u otras personas que pudieran haber tenido conocimiento o presenciado el hecho criminal", manifestó Guzmán.
Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera del centro comercial, además de otros dispositivos ubicados en sectores cercanos, con el objetivo de establecer la ruta que habrían seguido los sospechosos después del ataque.
El portavoz del MP señaló que la utilización de casco u otros elementos para ocultar la identidad no impide que los investigadores puedan obtener información mediante otras evidencias, ante la información que se reveló inicialmente.
De manera preliminar, se conoció que un hombre armado con casco habría llegado en una motocicleta amarilla hasta el carwash, mientras otro individuo habría participado en la vigilancia del lugar previo al crimen.
"La dinámica del hecho indica que podría ser un ataque directo. Aquí se investiga un delito de asesinato tomando en cuenta que posiblemente aquí pudo haber un seguimiento, puede haber sido ventaja, pudo haber sido la víctima vigilada, entre otros elementos", afirmó Guzmán.
Las autoridades analizan varias hipótesis para establecer el móvil del crimen y determinar si existían amenazas o algún conflicto previo contra el empresario.
Hasta el momento, las autoridades no vinculan el asesinato con el cobro de extorsión. Sin embargo, los investigadores continúan revisando el entorno personal de la víctima.