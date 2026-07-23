¿Encargo? Un hombre habría disparado y otro vigilado para matar a Milton Rápalo

"El fiscal que dirige técnicas jurídicamente a la investigación en este momento está centrado en efectuar una inspección en el sitio del crimen, verificar si hay instaladas cámaras de seguridad, decomisar algunos elementos, así como también toma de declaración al personal que estaba a esa hora de turno u otras personas que pudieran haber tenido conocimiento o presenciado el hecho criminal", manifestó Guzmán.