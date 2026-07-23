Histopatología: examen clave que revelaría de qué murió Wualys Fuentes ¿qué buscan con este análisis?

La investigación por la muerte de Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, continúa en manos de Medicina Forense, donde uno de los estudios que podría ser determinante para esclarecer el caso es la histopatología, un examen especializado que permitirá conocer si existía alguna alteración en los tejidos de la joven antes de su fallecimiento.
Aunque la autopsia médico-legal ya fue practicada, las autoridades explicaron que aún no es posible emitir una conclusión definitiva, ya que el caso fue clasificado inicialmente como una muerte indeterminada, lo que obliga a realizar análisis complementarios antes de establecer oficialmente la causa del deceso.
La portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, informó que serán los resultados de los diferentes laboratorios los que permitirán a los médicos forenses determinar, con base científica, qué ocurrió con la joven de 24 años.
Entre esos estudios destaca la histopatología, un procedimiento que consiste en analizar muestras de tejido humano bajo el microscopio para identificar enfermedades, lesiones celulares o alteraciones que no pueden observarse durante una autopsia convencional.
¿Qué buscan determinar con este examen? Este análisis permite detectar si existían procesos inflamatorios, infecciones, enfermedades, alteraciones en órganos o cualquier otra condición médica que pudiera haber influido en el fallecimiento de una persona.
En el caso de Wualys Fuentes, el estudio cobra especial importancia porque, durante la inspección inicial del cuerpo, los médicos forenses informaron que no encontraron golpes ni signos evidentes de violencia, por lo que fue necesario recurrir a exámenes de laboratorio para profundizar en la investigación.
Medicina Forense también indicó que una de las posibilidades que se analiza es que la joven haya presentado alguna condición de salud que no fuera visible externamente y que únicamente pueda ser detectada mediante este tipo de pruebas especializadas.
No obstante, las autoridades insistieron en que cualquier hipótesis deberá ser respaldada por evidencia científica y que será el dictamen médico-legal el único documento que establecerá oficialmente la causa y la manera de muerte.
La muerte de Wualys Fuentes salió a la luz la noche del lunes 20 de julio, cuando una amiga cercana ingresó a su apartamento, ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, tras varias horas sin lograr comunicarse con ella, encontrándola sin vida dentro de una de las habitaciones.
Durante las primeras diligencias, familiares y personas cercanas informaron a la Policía Nacional que la joven había mostrado en los días previos algunos síntomas de decaimiento y cambios en su comportamiento, información que también forma parte de las investigaciones.
Las autoridades policiales señalaron que, debido a los datos recopilados hasta el momento y a la ausencia de signos visibles de violencia, se analiza de manera preliminar una posible hipótesis sobre las circunstancias de la muerte. Sin embargo, recalcaron que ninguna conclusión será oficial hasta contar con los resultados emitidos por Medicina Forense.
Ahora, la atención está puesta en el estudio de histopatología y en los demás análisis de laboratorio, cuyos resultados serán fundamentales para determinar con certeza qué provocó el fallecimiento de la virreina y cerrar, desde el punto de vista científico, uno de los casos que más ha llamado la atención pública edes en los últimos días.