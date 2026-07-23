Por una demanda de alimentos: la razón por la que Juan de Dios habría matado a su excuñada

Una demanda de alimentos habría sido el origen del conflicto que terminó con la muerte de Sohenia Rubio y dejó herida a una menor de edad en Sabanagrande, Francisco Morazán. El policía Juan de Dios Rubio es acusado por el caso.
Un juez dictó detención judicial contra Juan de Dios Rubio Sierra, un agente de la Policía Nacional acusado por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FEDCV), por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Según las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió la noche del viernes -17 de julio- en la aldea La Ceiba, caserío Palo Real, donde Juan de Dios habría llegado hasta la vivienda de su excuñada, quien se encontraba junto a una menor de edad.
De acuerdo con el informe, el hecho estaría relacionado con una disputa por una demanda de alimentos. La víctima tenía bajo su cuidado a la hija de Juan de Dios y, según las investigaciones, la hermana de Sohenia Johana le había otorgado poder legal para representarla en el proceso.
Familiares de la víctima indicaron que existía una resolución judicial que establecía el pago de 2,000 lempiras mensuales de pensión alimenticia para la hija del imputado, algo que habría generado molestia en Juan de Dios.
La Fiscalía señala que, durante la discusión, el acusado sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra Sohenia Rubio y una menor de edad que también se encontraba en el lugar.
Producto del ataque, Sohenia Johana murió en la escena debido a las heridas, mientras que la menor resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde recibió atención médica especializada.
Tras el hecho, las autoridades policiales realizaron la captura de Juan de Dios Rubio Sierra, de 40 años, quien fue puesto a disposición de la justicia. Durante el procedimiento también fue decomisada una pistola que será sometida a análisis para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida presentó un requerimiento fiscal contra el agente policial por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de su excuñada y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de la menor.
El juez que conoció el caso dictó detención judicial contra Rubio Sierra, medida que lo mantendrá bajo custodia mientras avanza el proceso. La audiencia inicial programada para el jueves 23 de julio, donde se analizarán los indicios presentados.