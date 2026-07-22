Orden de captura y alerta internacional: así buscan ubicar a Alex Hernández por el crimen de Vianka García

Las autoridades hondureñas intensifican la búsqueda de Alex Hernández, principal sospechoso del feminicidio de Vianka Ninoska García, mientras esperan que un juez emita la orden de captura solicitada por el Ministerio Público para iniciar su persecución formal tanto a nivel nacional como internacional.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el informe investigativo ya fue concluido y remitido a la Fiscalía, donde se presentó el requerimiento correspondiente como parte del proceso para judicializar el caso.
Según explicó el portavoz de la DPI, ahora corresponde al juez competente resolver la solicitud presentada por la Fiscalía. Una vez se autorice la orden de captura, las autoridades podrán reforzar las acciones para localizar al sospechoso.
Paralelamente, la Fiscalía ya gestionó una alerta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), debido a que los investigadores no descartan que Hernández haya abandonado Honduras para evitar ser detenido.
Las diligencias desarrolladas hasta el momento indican que el sospechoso habría permanecido en constante desplazamiento desde que ocurrió el crimen, recorriendo diferentes sectores del país para evadir a las autoridades antes de una posible salida del territorio nacional.
La información de inteligencia que maneja la Policía también apunta a que Hernández pudo haber cruzado hacia Guatemala, razón por la cual la búsqueda ya no se limita únicamente al territorio hondureño.
Mientras tanto, los equipos de investigación continúan recopilando evidencia y dando seguimiento a información que permita establecer con precisión la ruta que habría utilizado el sospechoso tras abandonar la escena del crimen.
Las acciones para capturar a Alex Hernández avanzan mientras las investigaciones continúan fortaleciendo la hipótesis del Ministerio Público sobre la forma en que murió Vianka García.
Entre las evidencias más relevantes figura una almohada con un orificio de bala, encontrada dentro de la habitación donde ocurrió el crimen. Para los investigadores, este elemento respalda la hipótesis de que el disparo habría sido realizado de manera intencional y no accidental, como sostuvo Hernández en una publicación difundida desde la cuenta de Facebook de la víctima.
Las autoridades también informaron que los indicios recolectados, junto con testimonios obtenidos durante las investigaciones, contradicen la versión inicial del sospechoso y forman parte del expediente remitido al Ministerio Público. Ahora, mientras avanza el proceso judicial, la atención se centra en la decisión del juez sobre la orden de captura y en los esfuerzos coordinados con Interpol para lograr la localización y detención de Alex Hernández, quien enfrentaría un proceso por el delito de feminicidio agravado.