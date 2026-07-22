Orden de captura y alerta internacional: así buscan ubicar a Alex Hernández por el crimen de Vianka García

Las autoridades también informaron que los indicios recolectados, junto con testimonios obtenidos durante las investigaciones, contradicen la versión inicial del sospechoso y forman parte del expediente remitido al Ministerio Público. Ahora, mientras avanza el proceso judicial, la atención se centra en la decisión del juez sobre la orden de captura y en los esfuerzos coordinados con Interpol para lograr la localización y detención de Alex Hernández, quien enfrentaría un proceso por el delito de feminicidio agravado.