¿Había quedado en libertad? Caso del exmilitar que abusó de la pequeña Kimberly Sabillón

No, no es un nuevo sospechoso. Se trata del mismo Willian Reyes, alias "El Cabezón", señalado como sospechoso en el crimen de Kimberly Sabillón. Había sido detenido en noviembre de 2025. Pero, ¿qué pasó con este caso?
Willian Jonathan Reyes Pineda fue recapturado tras ser señalado por los delitos de violación agravada y asesinato en perjuicio de la niña Kimberly Anaí Sabillón Barahona, de seis años, crimen ocurrido el 24 de noviembre 2025 en Petoa, Santa Bárbara.
La detención del exmilitar, de 29 años, se ejecutó hoy miércoles -22 de julio- en la aldea Santa Lucía, Ilama, mediante un operativo desarrollado por agentes policiales después de varios meses de labores investigativas, seguimiento y vigilancia.
Sin embargo, alias "El Cabezón" había sido capturado un día después del crimen de la pequeña, es decir, el 25 de noviembre. En ese entonces, se conoció que tenía un antecedente.
El portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, suboficial Gregorio Cornejo, explicó que al ahora detenido "se le supone responsable del delito de violación agravada y asesinato en perjuicio de la menor".
Cornejo indicó además que Reyes Pineda registra una detención anterior por el supuesto delito de tráfico de drogas, luego de que se le encontraran 13 envoltorios de cocaína.
"Serán los investigadores quienes determinen todos los antecedentes de este ciudadano y si existe vinculación con otros hechos delictivos", manifestó el portavoz policial.
Cabe mencionar que, aunque las autoridades ya habían detenido al hombre por el caso contra la menor de edad, este había quedado en libertad debido a la falta de pruebas.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió una mañana de noviembre del año pasado, cuando la menor, de 6 años, salió de su vivienda para realizar una compra en una pulpería de la aldea El Paraíso, en el municipio de Petoa.
Las diligencias investigativas establecen que la niña habría sido interceptada por el ahora detenido, quien presuntamente abusó sexualmente de ella y posteriormente le quitó la vida utilizando un machete.
Las autoridades procederán en el caso de Kimberly Sabillón, donde su familia sigue pidiendo justicia por el crimen que dejó un gran dolor en su hogar.
El detenido será remitido ante los órganos jurisdiccionales para responder por los delitos que le atribuye la Fiscalía.