"Abuela alcahueta": así se defiende mujer tras insultar y golpear a su madre en La Ceiba

La mujer identificada preliminarmente como Yanira ofreció su versión sobre el video que la mostró insultando y golpeando a su madre en La Ceiba. En sus declaraciones, aseguró que la agresión ocurrió durante un momento de tensión familiar y trató de explicar qué fue, según ella, lo que desencadenó el altercado.
La mujer manifestó que la discusión comenzó mientras intentaba corregir el comportamiento de su hijo, quien, según relató, atravesaba una etapa de rebeldía y había provocado daños dentro de la vivienda.
Según su versión, fue en ese momento cuando su madre intervino para defender al menor, una acción que, afirmó, terminó elevando el conflicto entre ambas. "Ella, como es abuela que lo consiente, abuela alcahueta, se metió a defenderlo", expresó al referirse a la participación de su progenitora durante la discusión.
Yanira sostuvo que esa intervención dio paso a un intercambio de ofensas verbales que, finalmente, terminó convirtiéndose en la agresión física captada en el video que posteriormente se viralizó en redes sociales.
Durante su defensa pública, la mujer aseguró que actuó en medio de un episodio de estrés y nerviosismo, por lo que reconoció que perdió el control de la situación.
También admitió que su reacción fue un error y afirmó que, una vez ocurrido el incidente, buscó reconciliarse con su madre.
Según dijo, posteriormente le pidió perdón y aseguró que actualmente ambas mantienen una relación tranquila.
Además, insistió en que el video no refleja la relación que hoy tiene con su progenitora, ya que, de acuerdo con su relato, el contenido corresponden a un hecho ocurrido tiempo atrás.
En las mismas declaraciones, Yanira aseguró que el video fue difundido con la intención de perjudicarla. Incluso afirmó que el material habría sido publicado por un hombre con quien anteriormente mantuvo una relación sentimental.
Según explicó, esa persona supuestamente la amenazó con hacer públicas las imágenes si ella no retomaba la relación, motivo por el que aseguró haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto chantaje.
Pese a esas explicaciones, el video provocó una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes condenaron el trato que recibió la adulta mayor y exigieron la intervención de las autoridades.
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades legales derivadas del caso, mientras el video que originó la polémica continúa siendo objeto de debate público en redes sociales durante los últimos días.