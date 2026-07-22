"Síntomas de decaimiento": ¿Qué pasó con Wualys Fuentes antes de ser hallada sin vida?

El hecho de que Wualys Fuentes Aquino dejara de contestar llamadas y mensajes alertó a una de sus amigas de confianza, quien tenía una llave de su apartamento. Al ingresar a la vivienda, encontró a la joven sin vida, según reveló la Policía Nacional.
Con base en los testimonios recabados entre familiares y amigos de la víctima, las autoridades manejan una hipótesis preliminar sobre lo ocurrido. Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, compartió parte de la información obtenida hasta el momento.
Antes de ser hallada muerta, la joven presentó "síntomas de decaimiento", según lo informado por sus familiares y amigos a las autoridades.
Barahona, en una entrevista con Hoy Mismo, manifestó: "Lo que sí puedo adelantar es que familiares y amistades de la joven hablaron que, en los últimos días, presentaba una condición errática. Una situación probablemente de desorden".
El portavoz también brindó declaraciones a 11 Noticias, donde expresó: "Familiares y amigos de ella informaron que en los últimos días andaba con ciertos síntomas de decaimiento".
Barahona sostuvo que la joven dejó de responder llamadas y mensajes y que, gracias a que una amiga de confianza tenía una llave de su apartamento, logró ingresar al lugar, donde la encontró sin vida.
Cabe destacar que Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, horas antes de su muerte publicó varios videos en los que se le observaba sonriente.
Sus últimas publicaciones la mostraban vistiendo la camisa de la selección de Argentina. Los videos fueron compartidos el domingo, mientras se disputaba la final del Mundial 2026.
Alrededor de las 7:30 de la noche, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de su habitación, en un apartamento ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.
Las autoridades continúan investigando qué causó la muerte de la joven. No obstante, debido a su comportamiento en los días previos y a que en la escena no se encontraron indicios de maltrato o violencia, manejan de forma preliminar la hipótesis de una "autoeliminación". SIn embargo, aclaró que solo los análisis de Medicina Forense podrán comprobar la causa y manera de muerte.