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"Síntomas de decaimiento": ¿Qué pasó con Wualys Fuentes antes de ser hallada sin vida?

A través de los testimonios de familiares y amigos, las autoridades obtuvieron información sobre lo que pasaba con Wualys Fuentes antes de que fuera hallada sin vida

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 13:03
Síntomas de decaimiento: ¿Qué pasó con Wualys Fuentes antes de ser hallada sin vida?
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El hecho de que Wualys Fuentes Aquino dejara de contestar llamadas y mensajes alertó a una de sus amigas de confianza, quien tenía una llave de su apartamento. Al ingresar a la vivienda, encontró a la joven sin vida, según reveló la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía
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Con base en los testimonios recabados entre familiares y amigos de la víctima, las autoridades manejan una hipótesis preliminar sobre lo ocurrido. Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, compartió parte de la información obtenida hasta el momento.

 Foto: Cortesía
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Antes de ser hallada muerta, la joven presentó "síntomas de decaimiento", según lo informado por sus familiares y amigos a las autoridades.

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Barahona, en una entrevista con Hoy Mismo, manifestó: "Lo que sí puedo adelantar es que familiares y amistades de la joven hablaron que, en los últimos días, presentaba una condición errática. Una situación probablemente de desorden".

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El portavoz también brindó declaraciones a 11 Noticias, donde expresó: "Familiares y amigos de ella informaron que en los últimos días andaba con ciertos síntomas de decaimiento".

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Barahona sostuvo que la joven dejó de responder llamadas y mensajes y que, gracias a que una amiga de confianza tenía una llave de su apartamento, logró ingresar al lugar, donde la encontró sin vida.

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Cabe destacar que Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, horas antes de su muerte publicó varios videos en los que se le observaba sonriente.

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Sus últimas publicaciones la mostraban vistiendo la camisa de la selección de Argentina. Los videos fueron compartidos el domingo, mientras se disputaba la final del Mundial 2026.

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Alrededor de las 7:30 de la noche, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de su habitación, en un apartamento ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Las autoridades continúan investigando qué causó la muerte de la joven. No obstante, debido a su comportamiento en los días previos y a que en la escena no se encontraron indicios de maltrato o violencia, manejan de forma preliminar la hipótesis de una "autoeliminación". SIn embargo, aclaró que solo los análisis de Medicina Forense podrán comprobar la causa y manera de muerte.

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