"Síntomas de decaimiento": ¿Qué pasó con Wualys Fuentes antes de ser hallada sin vida?

Las autoridades continúan investigando qué causó la muerte de la joven. No obstante, debido a su comportamiento en los días previos y a que en la escena no se encontraron indicios de maltrato o violencia, manejan de forma preliminar la hipótesis de una "autoeliminación". SIn embargo, aclaró que solo los análisis de Medicina Forense podrán comprobar la causa y manera de muerte.