Arrestan a mujer tras viralizarse video donde agredía a su madre en La Ceiba

La mujer identificada preliminarmente como Yanira, quien se volvió viral en redes sociales tras aparecer en un video agrediendo verbal y físicamente a su madre, fue capturada este miércoles 22 de julio en La Ceiba, Atlántida. La fémina será puesta a la orden de la justicia por el presunto delito de violencia intrafamiliar.
El arresto se produjo pocos días después de que las imágenes comenzaran a circular ampliamente en distintas plataformas digitales, donde cientos de usuarios condenaron el comportamiento de la mujer y solicitaron la intervención de las autoridades para proteger a la adulta mayor.
El caso salió a la luz luego de que se difundiera un video grabado en una vivienda del barrio Sierra Pina, en el que se observa una fuerte discusión familiar. En las imágenes, la mujer lanza insultos contra su madre y, en medio del altercado, también la agrede físicamente.
Uno de los momentos que más indignación provocó fue cuando la ahora detenida respondió a los reclamos de su progenitora con palabras ofensivas y amenazas, mientras la confrontación quedaba registrada en video y posteriormente era compartida en redes sociales.
La grabación se viralizó rápidamente y desató una ola de reacciones entre ciudadanos que calificaron el hecho como un presunto caso de maltrato contra una persona de la tercera edad. Desde entonces, numerosas personas exigieron que las autoridades investigaran lo ocurrido.
Según la versión que acompañó inicialmente la denuncia difundida en redes sociales, la discusión habría comenzado cuando la madre cuestionó a su hija por supuestamente haber llegado a la vivienda bajo los efectos de alguna sustancia, situación que terminó desencadenando el enfrentamiento.
Horas después de que el video alcanzara amplia difusión, Yanira apareció públicamente para ofrecer su versión de los hechos. Aseguró que las imágenes correspondían a un incidente ocurrido tiempo atrás y sostuvo que fueron divulgadas con el propósito de perjudicarla.
La mujer también manifestó que la publicación del video formaba parte de un supuesto chantaje. Incluso afirmó haber acudido al Ministerio Público para denunciar que una persona la habría amenazado con hacer públicas las imágenes si ella no retomaba una relación sentimental con él.
Durante sus declaraciones, Yanira reconoció que el comportamiento mostrado en el video fue un error, aseguró que posteriormente pidió perdón a su madre y afirmó que actualmente ambas mantienen una buena relación.
Además, insistió en que no justifica ninguna falta de respeto hacia los padres y expresó que siempre ha procurado cuidar de su familia, pese al incidente que quedó registrado en la grabación.
Sin embargo, las investigaciones continuaron y este miércoles las autoridades ejecutaron su captura. De acuerdo con la información, la hondureña será procesada por el presunto delito de violencia intrafamiliar, mientras el caso sigue su curso en los tribunales competentes.
La detención ocurre en medio del amplio debate que generó el video en redes sociales y pone el caso en una nueva etapa judicial, donde serán las autoridades las encargadas de determinar las responsabilidades legales derivadas de los hechos ocurridos en la vivienda de La Ceiba.