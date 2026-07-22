"Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando": el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio

Sobre las posibles causas del asesinato, el padre manifestó que su hijo nunca le comentó haber sido víctima de amenazas o de cobros de extorsión. Sin embargo, expresó su percepción personal de que el crimen pudo haber sido motivado por personas que sentían envidia por el crecimiento de sus negocios, una opinión que no corresponde a una conclusión oficial de las autoridades.