  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando": el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio

Con la voz quebrada por el dolor, el padre de Milton Rápalo aseguró que su hijo fue atacado con varios disparos y pidió que el crimen sea esclarecido

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 10:31
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
1 de 12

La despedida de Milton Omar Rápalo Suazo, asesinado este lunes 20 de julio en San Pedro Sula, estuvo marcada por el dolor, las lágrimas y un llamado de justicia. Durante el velorio del empresario en La Ceiba, su padre rompió el silencio y, conmovido frente al féretro de su hijo, pidió que las autoridades investiguen a fondo el crimen que le arrebató la vida.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
2 de 12

En medio del homenaje póstumo, el progenitor aseguró que el ataque no fue un hecho fortuito y afirmó que, al ver el cuerpo de su hijo, pudo confirmar la violencia con la que fue asesinado. "Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando ahora que lo estoy viendo aquí tendido", expresó con la voz entrecortada.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
3 de 12

El padre del empresario también pidió al Ministerio Público que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y que las conclusiones del caso estén respaldadas por las pruebas que se recolectan desde el día del crimen.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
4 de 12

Antes de referirse al asesinato, recordó a Milton como un hombre dedicado al trabajo, a su familia y a los proyectos que había construido durante varios años. Lo describió como un empresario que siempre buscó salir adelante con esfuerzo y disciplina.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
5 de 12

Durante la entrevista, destacó que su hijo "era un ejemplo para muchos jóvenes", ya que no solo impulsó varios emprendimientos, sino que también desarrolló una carrera como pintor artístico y participaba activamente en actividades deportivas, especialmente en competencias de atletismo.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
6 de 12

Asimismo, recordó su compromiso con la fe cristiana y señaló que era integrante de organizaciones evangélicas, donde desempeñaba funciones de liderazgo y participaba constantemente en actividades de servicio.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
7 de 12

Entre los recuerdos más emotivos, relató que la última visita familiar ocurrió hace aproximadamente dos meses, cuando Milton llegó a La Ceiba acompañado de su hija. Aseguró que compartieron momentos especiales que hoy permanecen como uno de los últimos recuerdos que conserva de él.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
8 de 12

Sobre las posibles causas del asesinato, el padre manifestó que su hijo nunca le comentó haber sido víctima de amenazas o de cobros de extorsión. Sin embargo, expresó su percepción personal de que el crimen pudo haber sido motivado por personas que sentían envidia por el crecimiento de sus negocios, una opinión que no corresponde a una conclusión oficial de las autoridades.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
9 de 12

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) analiza videos de cámaras de seguridad, recopila declaraciones de testigos y desarrolla otras diligencias para identificar a quienes participaron en el ataque.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
10 de 12

Milton Rápalo fue asesinado la tarde del lunes 20 de julio en el estacionamiento de un centro comercial de San Pedro Sula, donde operaba una de las sucursales de su empresa. Según la información preliminar, un hombre ingresó caminando al lugar con el casco puesto, le disparó en varias ocasiones y luego escapó.

 Foto: Redes sociales
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
11 de 12

El cuerpo del empresario fue trasladado posteriormente a La Ceiba, donde familiares, amigos y personas cercanas acudieron este martes 21 de julio a darle el último adiós.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Le pegaron varios disparos; yo lo estoy palpando: el doloroso clamor del padre de Milton Rápalo durante el velorio
12 de 12

En medio del duelo, el principal clamor de la familia continúa siendo el mismo: que las investigaciones permitan identificar a los responsables y que el asesinato de Milton Rápalo no quede en la impunidad.

 Foto: Carlos Molina / OPSA
Cargar más fotos