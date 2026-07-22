Renegoció un contrato: hipótesis del crimen de Milton Rápalo, empresario asesinado en SPS

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inició las investigaciones por el crimen de Milton Omar Rápalo Suazo, de 43 años de edad. ¿Qué hipótesis manejan las autoridades hasta el momento?.
Rápalo era propietario de varios negocios de carwash llamados "Smart City", los cuales funcionan en diferentes centros comerciales. El empresario fue asesinado el pasado lunes 20 de julio, alrededor de las 4:00 de la tarde en el estacionamiento de un reconocido mall de San Pedro Sula.
El empresario se encontraba en su negocio cuando un hombre a bordo de una motocicleta amarilla y con un casco llegó al lugar, se acercó a él y le disparó en varias ocasiones.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que la ATIC, junto con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, está a cargo de las investigaciones. Según versiones del padre de la víctima a Rápalo le tenían envidia, incluso confesó que él "habían renegociado un contrato por nueve años". ¿Qué dicen las autoridades?
"El fiscal que dirige técnica y jurídicamente la investigación está centrado en efectuar las inspecciones en el sitio del crimen, verificar si hay instaladas cámaras de seguridad, decomisar algunos elementos, así como tomar declaraciones a personas que pudieron presenciar el hecho", informó el portavoz del Ministerio Público.
Las autoridades de la ATIC manejan como hipótesis preliminar que el crimen pudo haber sido cometido por "encargo". Además, revisarán las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 para determinar la ruta de escape del responsable.
Las autoridades del Ministerio Público explicaron que, por la dinámica del crimen (agresión directa), se presume que posibles enemigos del empresario podrían estar relacionados con la orden de muerte,hipótesis que se relaciona con las sospechas del padre de la vícitima.
Las autoridades informaron que trabajan con varias hipótesis y que, a medida avancen las investigaciones, estas serán confirmadas o descartadas.
El padre de la víctima manifestó: "Nunca me habló de ningún tipo de extorsión. Pienso que fue alguien malévolo y envidioso porque le renegociaron un contrato por nueve años y le iba muy bien. Yo pienso que esto es por envidia. Pido a las autoridades que investiguen y hablen la verdad: me lo mandaron a liquidar".
Sobre si el crimen estaría relacionado con la extorsión, las autoridades aseguraron que, por ahora, esta línea de investigación queda descartada.