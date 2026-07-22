Hipótesis preliminar de qué habría causado la muerte de la virreina Wualys Fuentes

Este miércoles 22 de julio, familiares y amigos despedirán a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, tras darle cristiana sepultura a su cuerpo.
Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, dio a conocer una hipótesis preliminar que se maneja sobre la muerte de la joven modelo; sin embargo, aclaró que esta deberá ser comprobada o descartada una vez que estén listos los análisis de Medicina Forense.
"La Policía Nacional fue informada de un caso de un fallecimiento en una vivienda de la etapa 5 de El Trapiche, debido a una llamada que se realizó a la línea 911 del Sistema Nacional de Emergencias. Cuando los compañeros atienden la denuncia, se confirma el fallecimiento de esta persona", dijo Barahona.
Como en el lugar no se pudo determinar la causa de muerte, el cuerpo fue trasladado con apoyo de Medicina Forense, cuyos equipos llegaron a la escena, hasta la Morgue del Ministerio Público, según explicó el portavoz.
Tal y como lo declaró la portavoz del Ministerio Público, Isa Alvarado, en la escena donde fue hallado el cuerpo no había indicios de tortura, violencia o maltrato. El portavoz de la Policía Nacional, Barahona, sostuvo esta misma versión.
"No existían signos de violencia en el lugar, por lo que inicialmente se descartó un caso de homicidio", dijo Barahona, quien posteriormente explicó la hipótesis preliminar que manejan las autoridades.
"Vamos a esperar el informe de Medicina Forense que nos determine la causa y manera de muerte, pero se maneja preliminarmente, tanto por los especialistas de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) como de Medicina Forense, que pudo ser un caso de autoeliminación", dijo Barahona.
Barahona argumentó que, según testimonios de allegados a Wualys, días antes ella presentaba señales de decaimiento. Además, explicó que una amiga de confianza fue quien ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo sin vida.
"Familiares y amigos de ella informaron que en los últimos días andaba con ciertos síntomas de decaimiento, incluso mostró en algunas conversaciones que podían determinarse de un posible suicid**. El hecho de que no respondiese llamadas, el hecho de que no respondió mensajes, también alertó a una de sus amigas de confianza", dijo Barahona.
El portavoz relató que la amiga tenía una copia de la llave de la vivienda y, tras no saber nada de Wualys, logró ingresar al apartamento, donde encontró el cuerpo sin signos vitales.
"En ese análisis psicológico forense del entorno que tuvo la víctima antes de encontrársele sin vida nos puede indicar que fue un proceso de autoeliminación, el que vamos a validar una vez que el informe de Medicina Forense nos indique las causas y manera de muerte", aclaró Barahona.
Si bien Barahona informó que se trata de una hipótesis preliminar manejada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense, esta deberá ser confirmada mediante los análisis realizados por los médicos forenses.