Orificio de bala en una almohada: Alex habría disparado intencionalmente a Vianka y huyó a Guatemala

Tras varios días del crimen de Vianka Ninoska García, las autoridades manejan nuevas hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés.
Los indicios recolectados en la escena apuntan a que Alex Hernández habría disparado de manera intencional contra su pareja sentimental, Vianka Ninoska García, y no de forma accidental, como él argumentó en redes sociales.
El crimen de Vianka, ocurrido en su propia vivienda, se registró el pasado jueves 16 de julio de 2026. Según el hermano de la víctima, Alex Hernández estaba consumiendo bebidas alcohólicas antes de los hechos.
Las autoridades informaron que las investigaciones desvirtúan la versión de Alex Hernández, quien aseguró a través de la cuenta de Facebook de la víctima que la bala "se le zafó".
Antes de cometer el crimen, la pareja habría sostenido una discusión. Según las autoridades, la habitación donde ocurrió el hecho presentaba señales de desorden.
Uno de los elementos que la Policía considera de mayor relevancia es una almohada con un orificio de bala encontrada dentro del dormitorio.
Según las autoridades, este hallazgo fortalece la hipótesis de que Hernández habría colocado la almohada entre el arma y la cabeza de la víctima para amortiguar el sonido del disparo.
La línea de investigación también coincide con los testimonios de varios testigos, quienes aseguraron haber escuchado únicamente un ruido "bofo" o "hueco".
Los testimonios también revelan que Vianka Ninoska García sufría episodios de violencia física, psicológica, verbal y económica presuntamente ejercidos por Alex Hernández.
La almohada encontrada en la escena del crimen se ha convertido en una pieza clave para reconstruir la mecánica de los hechos.
La Policía también informó que la información de inteligencia apunta a que el sospechoso huyó hacia Guatemala, por lo que ya fue solicitada una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Las autoridades adelantaron que esta semana el Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra Alex Hernández por el delito de feminicidio agravado.