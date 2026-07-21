"Fue un asunto de envidia... me lo mandaron a liquidar": padre de Milton Rápalo, empresario asesinado en SPS

"Era un líder en esa iglesia, ahí en San Pedro Sula. Y la verdad que no tengo nada que objetar de mi hijo, de su actitud, porque la verdad es que él estaba con Dios y para el servicio de Dios y servicio de la juventud. Era un emprendedor en el deporte, un runner, como le llaman en San Pedro, y en donde es muy querido por la sociedad sampedrana", continuó.