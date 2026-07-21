"Fue un asunto de envidia... me lo mandaron a liquidar": padre de Milton Rápalo, empresario asesinado en SPS

En medio de un ambiente de dolor, don Milton Rápalo, padre del empresario del mismo nombre, se mostraba fuerte y seguro de que su hijo ya se encuentra a "la diestra del Padre", luego de que le quitaran la vida en un centro comercial. Esto dijo.
Milton Omar Rápalo, reconocido empresario y artista, fue asesinado a disparos en el estacionamiento de un centro comercial, donde tenía ubicado su negocio de lavado de vehículos.
El crimen ocurrió la tarde del lunes -20 de julio-, cuando, según información preliminar, Rápalo se encontraba en el área de parqueo del establecimiento y un hombre se acercó hasta donde estaba y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
El cuerpo del empresario ya fue entregado y está siendo velado por sus familiares. Su padre, quien se muestra fuerte pese a la muerte de su hijo, declaró a EL HERALDO los detalles de su muerte, cómo lo recuerda y lo que pide a las autoridades por el crimen.
“Mi hijo fue un ejemplo de la sociedad en que vivimos. Un hombre emprendedor, mi hijo fue un ejemplo para la juventud, ya que él se dedicaba a la pintura artística”, expresó su padre.
Destacó que Milton Rápalo era propietario de un car wash en San Pedro Sula, negocio que, según relató, había logrado posicionar gracias al servicio que ofrecía a sus clientes. “Él se preocupaba por darle un servicio muy bueno a sus clientes”, manifestó.
Agregó: "No sé quién haría esta grosería porque él era un muchacho sano, un hombre que pertenecía a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo y también a su iglesia evangélica".
"Era un líder en esa iglesia, ahí en San Pedro Sula. Y la verdad que no tengo nada que objetar de mi hijo, de su actitud, porque la verdad es que él estaba con Dios y para el servicio de Dios y servicio de la juventud. Era un emprendedor en el deporte, un runner, como le llaman en San Pedro, y en donde es muy querido por la sociedad sampedrana", continuó.
El padre del empresario aseguró que Milton no le había comentado haber recibido amenazas o ser víctima de extorsión, por lo que considera que el ataque podría estar relacionado con otros motivos.
“Yo pienso que esto es asunto de envidia, porque la verdad es que no todo el mundo tiene éxito en ese tipo de negocios. Eran negocios sanos”, afirmó.
Asimismo, pidió a las autoridades investigar el caso y esclarecer lo ocurrido. “Yo pido que en verdad hablen la verdad, más que todo que el Ministerio Público investigue y que hablen con la verdad”.
Don Milton exigió que "no digan que a mi hijo le pegaron un tiro y que fue por equivocación, que eso es mentira, porque a mi hijo le pegaron varios disparos, porque yo lo estoy palpando ahora que lo estoy viendo aquí tendido y yo sé que fueron varios disparos; o sea, que me lo mandaron a liquidar".