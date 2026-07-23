Proponen en el Congreso crear la Ley Orgánica del Colegio de Corredores de Seguros

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de decreto para la creación de la Ley Orgánica del Colegio de Intermediarios de Corredores de Seguros de Honduras fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional, buscando dotar de un marco legal y colegiado a los profesionales del rubro asegurador en el país. ​La iniciativa fue introducida por la diputada del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Leiby Torres, quien enfatizó que la propuesta responde a una demanda histórica del sector para profesionalizar y regular de manera directa el ejercicio de esta actividad comercial.​

El proyecto de ley fue elaborado en trabajo conjunto con la Asociación Hondureña de Profesionales Intermediarios de Seguros (Ahproinse), cuya junta directiva acompañó la lectura del documento desde las graderías del hemiciclo legislativo durante la sesión de esta semana. ​Durante su argumentación, la congresista explicó que la necesidad de este cuerpo normativo surge tras los vacíos dejados por la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, marco legal que en su momento eliminó derechos y beneficios laborales de los intermediarios. ​"Esta iniciativa de ley tiene como propósito fundamental la creación del Colegio de Intermediarios de Seguros de Honduras, no solo para dignificar la labor de sus profesionales, sino para actuar como un ente garante que protege al público tomador de seguros y que asegure la transparencia del mercado", afirmó Torres.