Alcalde de Choluteca justifica amplio dispositivo de seguridad tras viralizarse video

Choluteca, Honduras.- El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece recorriendo un mercado de la ciudad sureña acompañado por un numeroso dispositivo de seguridad conformado por agentes fuertemente armados. Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, generaron críticas entre usuarios y ciudadanos, quienes cuestionaron la razón de tanta seguridad para una caminata entre comerciantes y pobladores del municipio que lo eligió por amplia ventaja en las elecciones.

Ante la polémica, Aplícano explicó -al ser abordado por medios- que el resguardo le fue asignado tras un hecho violento ocurrido el 29 de diciembre de 2025, cuando, según relató, la apoderada legal de la alcaldía, Carmen Yolanda, fue atacada a disparos durante una reunión. "Le tiraron a matar en el pecho. Se capturó a dos autores intelectuales y dos materiales, mientras continúa una línea de investigación", expresó el edil, al referirse al atentado. El alcalde añadió que, como parte de esas investigaciones, una unidad especial identificada como C4 determinó la necesidad de brindarle protección. "Nosotros andamos esta seguridad porque nos la pusieron, no porque nosotros queramos andar", afirmó.