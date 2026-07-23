Alcalde de Choluteca justifica amplio dispositivo de seguridad tras viralizarse video

Choluteca, Honduras.- El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece recorriendo un mercado de la ciudad sureña acompañado por un numeroso dispositivo de seguridad conformado por agentes fuertemente armados.
Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, generaron críticas entre usuarios y ciudadanos, quienes cuestionaron la razón de tanta seguridad para una caminata entre comerciantes y pobladores del municipio que lo eligió por amplia ventaja en las elecciones.
Ante la polémica, Aplícano explicó -al ser abordado por medios- que el resguardo le fue asignado tras un hecho violento ocurrido el 29 de diciembre de 2025, cuando, según relató, la apoderada legal de la alcaldía, Carmen Yolanda, fue atacada a disparos durante una reunión.
"Le tiraron a matar en el pecho. Se capturó a dos autores intelectuales y dos materiales, mientras continúa una línea de investigación", expresó el edil, al referirse al atentado.
El alcalde añadió que, como parte de esas investigaciones, una unidad especial identificada como C4 determinó la necesidad de brindarle protección. "Nosotros andamos esta seguridad porque nos la pusieron, no porque nosotros queramos andar", afirmó.
Asimismo, sostuvo que el esquema de seguridad que lo acompaña no es financiado por él, ni por la alcaldía que dirige, y aseguró que el apoyo proviene de la Embajada de Estados Unidos, aunque no presentó documentación que respalde esa afirmación.
El video que originó la controversia muestra a Aplicano caminando por un concurrido mercado de Choluteca rodeado por varios agentes de seguridad portando armas de alto calibre. Hasta el momento, la alcaldía no ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre el número de elementos asignados al edil.