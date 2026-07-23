"No se equivoque, su regreso no será una victoria": Gabriela Castellanos a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- "El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo", son los cuestionamientos de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ante el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras para enfrentar el proceso judicial que tiene pendiente por fraude y lavado de activos. A través de un video publicado en la cuenta del CNA, Castellanos aseguró que el regreso del exmandatario no representa una victoria para él, sino una prueba para las instituciones encargadas de impartir justicia. Sus declaraciones surgen luego de que Hernández confirmara que llegará al país este próximo domingo -26 de julio- y que espera enfrentar el proceso en libertad.

"Usted va a retornar a Honduras y tiene todo el derecho a que se le respete el debido proceso. Pero no se equivoque, su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño. Porque usted conoce este sistema mejor que nadie. Lo dirigió, lo utilizó y hoy lo vuelve a poner a prueba. Un sistema capaz de olvidar muy rápido cuando el investigado pertenece a la clase política. Capaz de actuar con una velocidad que miles de hondureños jamás conocerán", expresó Castellanos. La titular del CNA también cuestionó que el sistema judicial haya suspendido órdenes de captura y sostuvo que el retorno de Hernández no elimina los procesos e investigaciones que han marcado su gestión al frente del Ejecutivo. "Su regreso no borra el caso Pandora II, la tasa de seguridad ni la reelección ilegal. Tampoco borra las investigaciones, las denuncias y, sobre todo, la responsabilidad política de haber dirigido un gobierno marcado por la corrupción", manifestó. Ayer miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los señalamientos del CNA sobre una presunta "justicia selectiva" en el caso de la suspensión de la orden de captura. "Presentamos líneas de investigación al Ministerio Público, hemos manifestado de manera categórica que él —Juan Orlando Hernández— es hondureño y quiere regresar a su tierra. Lo que sí hemos apuntado es un análisis del porqué la CSJ, por medio de la Sala Constitucional, favorece a unos hondureños y no es parejo con todos", aclararon.

Castellanos recordó que "hace años, desde el Consejo Nacional Anticorrupción hicimos una pregunta que lo incomodó. ¿Dónde está el dinero? Hoy, esa interrogante continúa siendo la misma. Porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país". Condenó que si cualquier otro ciudadano hubiera estado en la misma situación, no habría recibido el mismo trato, por lo que "a partir del domingo no será él quien esté siendo observado. Será la Corte Suprema de Justicia, será el Ministerio Público y será todo el aparato estatal que hoy tiene la obligación de demostrar si la ley se aplica con la misma firmeza para todos".

Su regreso

Hernández aseguró que confía en enfrentar en libertad el proceso judicial por fraude y lavado de activos que tiene pendiente en Honduras. Indicó que viajará el próximo domingo desde un aeropuerto de Miami en un vuelo privado con destino al Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua.