Burrita de viaje: El desayuno tradicional catracho que perdura

Tegucigalpa, Honduras.- Es una explosión de sabores con toque casero que evoca la cocina de las abuelas. La burrita catracha tradicional o Burrita de viaje, es un típico desayuno para los viajes. Se trata de dos tortillas harina de maíz recién hechas rellenas de frijoles refritos o parados, a las que se les agrega huevo picado o con tomate, chorizo suelto o jamón, mantequilla crema o con plátano frito.

Hay opciones de burritas para todos los gustos, habrá quien elija agregarle chorizo criollo o barbacoa, e incluso un chicharrón de carne o cerdo mechado. Esta práctica receta de viaje es un desayuno completo y tradicional de Honduras que se consume en todo el país. Su elaboración e ingredientes dependen de la imaginación de quien la prepara. No hay límites para saborear la burrita.

Algunas personas la suelen acompañar con encurtido o alguna carne de su elección, mayormente carne asada. En esta ocasión vamos a compartir la receta de la burrita tradicional, con huevo, frijoles parados o refritos, queso y chorizo. Puede ser que para algunos parezca un desayuno muy pesado al incluir chorizo o carne, pero es ideal para complementar esta burrita disfrutar en el camino de algún viaje dentro del país. Esta versión de burrita clásica de la chef Laura Morales es perfecta para un desayuno exprés, sustancioso y rápido de elaborar ideal para llevar o comer en la tranquilidad de su casa.

Ingredientes

- ½ libra de chorizo suelto - 2 huevos - tortillas de maíz -Cantidad necesaria de quesillo - 1 taza de frijoles fritos -Cantidad necesaria de queso fresco -Cantidad necesaria de mantequilla crema

Preparación