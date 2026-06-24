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Tesoros de la gastronomía hondureña: seis platillos llenos de nostalgia

Descubre seis platillos tradicionales de Honduras que evocan recuerdos, unen familias y forman parte de la identidad gastronómica del país

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 16:16
Tesoros de la gastronomía hondureña: seis platillos llenos de nostalgia

El pollo chuco es uno de los platillos más populares de la gastronomía hondureña. Su combinación de pollo frito crujiente, tajadas de banano verde, repollo, chismol, encurtido y salsa lo convierten en un referente.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- La gastronomía hondureña es mucho más que una combinación de sabores. Cada platillo representa una historia, una tradición y un vínculo con los recuerdos de la infancia, las reuniones familiares y las celebraciones que han marcado generaciones.

Desde una baleada recién preparada hasta una sopa de olla servida en familia, la cocina hondureña refleja la identidad cultural del país y el valor de compartir alrededor de la mesa. Estas recetas, transmitidas de generación en generación, continúan conquistando paladares en ciudades y comunidades de todo Honduras.

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A continuación, un recorrido por seis platillos tradicionales que evocan nostalgia y siguen ocupando un lugar especial en la gastronomía nacional.

1. Sopa de olla

La sopa de olla es uno de los platos más representativos de la cocina hondureña y un símbolo de unión familiar. Se prepara con carne de res, maíz, yuca, plátano verde y una variedad de verduras frescas que le aportan sabor y valor nutritivo.

Tradicionalmente se disfruta durante los fines de semana, cuando las familias se reúnen para compartir un almuerzo que ha pasado de generación en generación.

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2. Pollo Chuco

Originario de San Pedro Sula, el pollo chuco es uno de los platillos más populares de la gastronomía hondureña. Su combinación de pollo frito crujiente, tajadas de guineo verde, repollo, chismol, encurtido y salsa roja lo ha convertido en un referente de la comida urbana del país.

Con el paso de los años, esta receta ha trascendido su lugar de origen y hoy se disfruta en diferentes regiones de Honduras.

Por su sencillez y versatilidad la Carne asada está entre los platillos más apreciados por los hondureños.

Por su sencillez y versatilidad la Carne asada está entre los platillos más apreciados por los hondureños.

 (Foto: Buen Provecho)

3. Enchiladas hondureñas

Las enchiladas hondureñas evocan los sabores caseros que han acompañado a varias generaciones. Su preparación combina tortilla frita, carne molida, papa, repollo, salsa de tomate, queso rallado y otros ingredientes que varían según la tradición familiar.

Aunque existen diversas versiones, todas conservan la esencia de una receta que ocupa un lugar privilegiado en la cocina nacional.

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4. Carne asada

La carne asada es uno de los platillos favoritos para compartir en reuniones familiares y encuentros con amigos. Generalmente se acompaña de frijoles, chimol, tortillas, aguacate y plátano maduro, una combinación que resalta los sabores tradicionales de Honduras.

Su sencillez y versatilidad la mantienen entre las preparaciones más apreciadas por los hondureños.

5. Baleadas

Las baleadas son consideradas uno de los íconos de la gastronomía hondureña. Elaboradas con una tortilla de harina rellena de frijoles fritos y queso, pueden complementarse con mantequilla, huevo, aguacate, carne, pollo o embutidos.

Su versatilidad permite disfrutarlas en el desayuno, el almuerzo, la cena o como un bocadillo, por lo que están presentes en mercados, restaurantes y puestos de comida en todo el país.

Yuca con chicharrón, una combinación de sabores y texturas ampliamente apreciada por quienes aman la gastronomía nacional.

Yuca con chicharrón, una combinación de sabores y texturas ampliamente apreciada por quienes aman la gastronomía nacional.

 (Foto: Buen Provecho)

6. Yuca con chicharrón

La yuca con chicharrón es otro de los platos tradicionales que forman parte de la identidad culinaria hondureña. La mezcla de yuca cocida, chicharrón, curtido de repollo y salsa de tomate ofrece una combinación de sabores y texturas ampliamente apreciada.

Además de su popularidad en ferias y celebraciones, es un platillo que suele reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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