A disparos asesinan a pareja en la comunidad de Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- La tarde del domingo -28 de junio- una pareja fue asesinada a balazos en una calle solitaria del sector de El Cablote, municipio de Las Lajas, en el departamento de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Danilo Flores y Aracely Ramírez, quienes perdieron la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Información preliminar indica que la pareja se desplazaba desde la comunidad de El Cablote cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.