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A disparos asesinan a pareja en la comunidad de Las Lajas, Comayagua

Danilo Flores y Aracely Ramírez fueron encontrados sin vida por uno de sus sobrinos, luego de que desconocidos los atacaran a disparos cuando transitaban por una vía pública

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 12:20
A disparos asesinan a pareja en la comunidad de Las Lajas, Comayagua

Tras escuchar varias detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras.- La tarde del domingo -28 de junio- una pareja fue asesinada a balazos en una calle solitaria del sector de El Cablote, municipio de Las Lajas, en el departamento de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Danilo Flores y Aracely Ramírez, quienes perdieron la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Información preliminar indica que la pareja se desplazaba desde la comunidad de El Cablote cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

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Un sobrino de las víctimas, que transitaba por la zona en motocicleta, encontró los cuerpos y dio aviso a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales.

La escena del crimen fue acordonada por los agentes policiales para recabar posibles evidencias, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

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Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron la recopilación de indicios que permitan esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre personas detenidas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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