Terremoto de 7.7 sacude Indonesia y activa la alerta por posible tsunami

Washington, Estados Unidos.- Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.
El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del USGS, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.
Se desconoce por el momento si el movimiento telúrico ha deparado una alerta de tsunami por parte de las autoridades locales.
Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90.000 habitantes), se situá en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el seismo.
Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.
El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.
Semana de fuertes terremotos
Varios países del mundo han sido fuertemente sacudidos por terremotos durante esta semana. El primero se registró el lunes 10 de agosto en Colombia, con una magnitud de 7,4. El número de personas fallecidas por este desastre supera las 200.
En varios países de Centroamérica también se registraron movimientos telúricos el pasado 13 de agosto, con magnitudes de 5,8 y 5,5. Los sismos ocurrieron con apenas tres segundos de diferencia frente a las costas de El Salvador y fueron percibidos en distintos puntos de Honduras y Nicaragua.
Este 14 de agosto, además del fuerte terremoto registrado en Indonesia, también se reportó un sismo de magnitud 5,2 en Granada, España. Hasta el momento no se han reportado víctimas.